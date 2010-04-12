Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:51

Яша написав: somilitark

Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги. Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги.

Троллинг высшего левела)))Особенно выпуск радует в сравнении ставка по депо например в примате.Что не лепи,а чивокунизм получается,только отличие в одном,там хоть крошки со стола соскребали крестьянам,эти таким не заморачиваются,если не нравится: то они не видят проблем в трудовой миграциип.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%???? Думаю ярд-два за неделю наколядовали,ночью бы народ записывался за таким счастьем,но тут же решительные реформы во всём,а стабилизация экономики происходит вопреки реформаторам,а не благодаря.Кроме отвращения и ненависти ничего на ум не приходит,вспоминаю подпись одессита Бимбовича,сначала я с ней был несогласен,но жизнь говорит о том,что наскаклись мы зачётно 5 лет назад,все евреи главной семьи аплодируют стоя и угорают со смеху.п.с. Евро наверное полетит дальше?Совсем берега потеряла эта берлусконщина,никакой справедливости нет в мире...