Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15

prodigy написав: Fedor написав: zРадио

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy



Фурса молодец



надо было решить вопрос с антикорупционным судом еще в мае, цену на газ поднять тогда же (летом +1,5грн в месяц это один проезд на метро)



https://24tv.ua/vikorinennya_sistemnoyi ... i_n1050122 Фурса молодецнадо было решить вопрос с антикорупционным судом еще в мае, цену на газ поднять тогда же (летом +1,5грн в месяц это один проезд на метро)

Если бы планово решали вопрос с антикорупционным судом и всеми обязательствами ранее, то можно было говорить с МВФ по газу и в интересах граждан. Но что лучше, против себя или для граждан? К тому же уровень и планка в переговорах уже не те. Вот и приходится перешептываться между собой о лучшем, объясняя каждый раз, что якобы удалось.