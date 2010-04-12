|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:02
Investor_33 написав: somilitark написав:
п.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%????
Да хоть потому что их нельзя выкупить обратно...
При таком % начнется скупка бакса и поломятся в депо, какой будет курс?
Местные деньги пускай работают здесь, не на депо а в экономике...
Вы хоть понимаете что такое сложный процент?
Кто куда поломится? С неразрывных депозитов,которых остались крохи и толком не приростают даже на процент по вкладам ибо банально проедаются?
Ладно,разговор прекращаю,это клиника,что от вас,что от керманычей.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9828
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 1729 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:03
Днепр ЖД вокзал главный, 20 мин ранее, 28.18/28.28
Вчера 28.25/28.30 было, боковик получается.
Ура выходные!
Востаннє редагувалось ребе Нок
в П'ят 26 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1479
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:06
somilitark написав:
п.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%???? Думаю ярд-два за неделю наколядовали,ночью бы народ записывался за таким счастьем
На 5 лет вряд ли будут записываться. Я, например, свои тысчонки не понесу на такой срок
И как это оформить и обслуживать?
Одно дело - как в развитых странах, кредитнуться, скажем, у пенсионного фонда.
А тут вклады физлиц в банке.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14941
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1227 раз.
- Подякували: 2201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:11
Starikan написав: somilitark написав:
п.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%???? Думаю ярд-два за неделю наколядовали,ночью бы народ записывался за таким счастьем
На 5 лет вряд ли будут записываться. Я, например, свои тысчонки не понесу на такой срок
И как это оформить и обслуживать?
Одно дело - как в развитых странах, кредитнуться, скажем, у пенсионного фонда.
А тут вклады физлиц в банке.
Мы ж "IT-стартап-нация". Что, тяжело на основе привата что-то организовать?
Его терминалы с валютой работают. Можно суммы сделать кратными 1к баксов и выдавать бумаги. Потом можно было бы эти бумаги купить-продать на вторичке. Это первое, что пришло в голову.
И свести всё это "администрирование", к администрированию сервака, или вообще клиента в облаке амазона
Я думаю пересичных запустят в это казино, но только когда будет понятно, что все "выигрыши" разобрали. И тогда уже ...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6417
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4292 раз.
- Подякували: 1503 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15
Если бы планово решали вопрос с антикорупционным судом и всеми обязательствами ранее, то можно было говорить с МВФ по газу и в интересах граждан. Но что лучше, против себя или для граждан? К тому же уровень и планка в переговорах уже не те. Вот и приходится перешептываться между собой о лучшем, объясняя каждый раз, что якобы удалось.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 26 жов, 2018 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6623
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:19
Яша написав:somilitark
Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги.
Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років
А Україні вона тим більше ні цента не віддасть!
-
jump
-
-
- Повідомлень: 1940
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:29
jump написав:
Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років
Еще в 2016 году окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8366
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 3327 раз.
-
- Профіль
-
13
1
1
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:30
Яша написав: freeze написав:
7.87 процентов Эквадор, если по десятилетним размещениям
Это номинальная доходность.*Відправлено з Чату
На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться?
Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке?
По бумагам других emerging markets я уточнял купонную доходность, разумеется
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:35
Министерство финансов согласовало мэрии Одессы новый миллиардный кредит по 22,5% годовых на пять лет. Укргазбанк
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8366
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 3327 раз.
-
- Профіль
-
13
1
1
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:37
Starikan написав: ЛАД написав:
..............
Чем, по Вашему мнению, отличается (лучше?) Аргентина?
Почему им насыпали десятки ярдов, а нам нет?
Не знаю. Возможно, too big to fall?
И продуктами снабжает пол-мира.
Во всяком случае, не потому, что у них вдруг появился антикоррупционный суд и подорожал газ
А кому мы нужны? Что мы можем предъявить такое, что без нас миру не обойтись? Олию разве что...
Зерном и металлом мы тоже снабжаем. И др. продукты (ту же олию, курятину и пр.) тоже наращиваем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 10722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3334 раз.
- Подякували: 3151 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6456
|1367179
|
П'ят 26 жов, 2018 09:25
ЛОБ
|
|13547
|1535460
|
|
|159
|246494
|
|