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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6633663466356636>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:02

  Investor_33 написав:
  somilitark написав:п.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%????

Да хоть потому что их нельзя выкупить обратно...
При таком % начнется скупка бакса и поломятся в депо, какой будет курс?
Местные деньги пускай работают здесь, не на депо а в экономике...

Вы хоть понимаете что такое сложный процент?
Кто куда поломится? С неразрывных депозитов,которых остались крохи и толком не приростают даже на процент по вкладам ибо банально проедаются?
Ладно,разговор прекращаю,это клиника,что от вас,что от керманычей.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:03

Днепр ЖД вокзал главный, 20 мин ранее, 28.18/28.28
Вчера 28.25/28.30 было, боковик получается.
Ура выходные!
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 26 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:06

  somilitark написав: п.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%???? Думаю ярд-два за неделю наколядовали,ночью бы народ записывался за таким счастьем

На 5 лет вряд ли будут записываться. Я, например, свои тысчонки не понесу на такой срок :oops:
И как это оформить и обслуживать?
Одно дело - как в развитых странах, кредитнуться, скажем, у пенсионного фонда.
А тут вклады физлиц в банке.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:11

  Starikan написав:
  somilitark написав: п.с. почему бы не попробовать запустить депо на 5 лет от госбанков с безналоговыми 10%???? Думаю ярд-два за неделю наколядовали,ночью бы народ записывался за таким счастьем

На 5 лет вряд ли будут записываться. Я, например, свои тысчонки не понесу на такой срок :oops:
И как это оформить и обслуживать?
Одно дело - как в развитых странах, кредитнуться, скажем, у пенсионного фонда.
А тут вклады физлиц в банке.

Мы ж "IT-стартап-нация". Что, тяжело на основе привата что-то организовать?
Его терминалы с валютой работают. Можно суммы сделать кратными 1к баксов и выдавать бумаги. Потом можно было бы эти бумаги купить-продать на вторичке. Это первое, что пришло в голову.
И свести всё это "администрирование", к администрированию сервака, или вообще клиента в облаке амазона

Я думаю пересичных запустят в это казино, но только когда будет понятно, что все "выигрыши" разобрали. И тогда уже ...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15

  prodigy написав:
  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Фурса молодец :idea:

надо было решить вопрос с антикорупционным судом еще в мае, цену на газ поднять тогда же (летом +1,5грн в месяц это один проезд на метро)

https://24tv.ua/vikorinennya_sistemnoyi ... i_n1050122


Если бы планово решали вопрос с антикорупционным судом и всеми обязательствами ранее, то можно было говорить с МВФ по газу и в интересах граждан. Но что лучше, против себя или для граждан? К тому же уровень и планка в переговорах уже не те. Вот и приходится перешептываться между собой о лучшем, объясняя каждый раз, что якобы удалось.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 26 жов, 2018 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:19

  Яша написав:somilitark
Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги.


Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років
А Україні вона тим більше ні цента не віддасть!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:29

  jump написав:Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років


Еще в 2016 году окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:30

  Яша написав:
  freeze написав:7.87 процентов Эквадор, если по десятилетним размещениям

Это номинальная доходность.

*Відправлено з Чату


На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться? :mrgreen: Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке?

По бумагам других emerging markets я уточнял купонную доходность, разумеется
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:35

Министерство финансов согласовало мэрии Одессы новый миллиардный кредит по 22,5% годовых на пять лет. Укргазбанк
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:37

  Starikan написав:
  ЛАД написав:..............
Чем, по Вашему мнению, отличается (лучше?) Аргентина?
Почему им насыпали десятки ярдов, а нам нет?

Не знаю. Возможно, too big to fall?
И продуктами снабжает пол-мира.
Во всяком случае, не потому, что у них вдруг появился антикоррупционный суд и подорожал газ :mrgreen:

А кому мы нужны? Что мы можем предъявить такое, что без нас миру не обойтись? Олию разве что...

Зерном и металлом мы тоже снабжаем. И др. продукты (ту же олию, курятину и пр.) тоже наращиваем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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