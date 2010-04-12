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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6634663566366637>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:43

  zРадио написав:На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться? Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке? По бумагам других emerging markets я уточнял купонную доходность, разумеется

А вы не в курсе? Стоимость долга уже поменялась. за один день. Нет, не на 2%.Погуглите.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:44

  jump написав:
  Яша написав:somilitark
Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги.


Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років
А Україні вона тим більше ні цента не віддасть!


А на кого тогда вешать бонусы Коболева и Витренко, выплаченные якобы из денег газпромовского штрафа? :mrgreen: Просто интересно - будет ли государство (ГПУ) добиваться возвращения этих денег так, как оно добивалось компенсации от Газпрома.

А то, как обычно, получается, что паны дерутся (Нефтегаз и Газпром), а лбы трещат у холопов (потребителей)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:44

  zРадио написав:.............
На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться? :mrgreen: Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке? ....

Сегодня - нет. Через 2-3 месяца, возможно. Но дисконтирование, скорее, будет в др. сторону.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:49

  Сибарит написав:
  zРадио написав:У Эквадора и Украины одинаковый кредитный рейтинг "B- stable", как по S&P, так и по Fitch. По Moody's - у Эквадора B3, у нас - Сaa2.

Вопрос - оправданно ли мы добавляем почти 2 п.п. доходности к своим бумагам по сравнению с эмитетном того же качества и уровня риска?

Есть одна маленькая деталь: Эквадор размещался в январе. Тогда деньги дешевле были.
В октябре по 7.25 размещала 5-летки Турция.

Интересно, насколько велика роль этого размещения в сегодняшнем укреплении гривны?

С Турцией разница точно не объясняется подорожанием денег. :)
Думаете, между этим размещение и сегодняшним укреплением гривны есть связь?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:50

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.............
На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться? :mrgreen: Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке? ....

Сегодня - нет. Через 2-3 месяца, возможно. Но дисконтирование, скорее, будет в др. сторону.


Я тоже так считаю. Тем более, что мы уже показали отсутствие зубов в 2015 при "реструктуризации".

Поэтому по этим дорогим бумагам придется платить 5 и 10 лет, соответственно. Без премии их с рынка не убрать даже при наличии свободных, или более дешевых денег
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:55

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:С Турцией разница точно не объясняется подорожанием денег.
Думаете, между этим размещение и сегодняшним укреплением гривны есть связь?

Турецкая экономика посильнее нашей, разница понятна.
Новостной фон на курс влиять может. Выход на внешние рынки - весьма серьезное событие. Ну и скачок курса на самом старте торгов намекает на его психологическую природу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:57

  Сибарит написав:Есть одна маленькая деталь: Эквадор размещался в январе.


Это существенная деталь. Я не перепроверил. Я задавал вопрос о бондах, размещенных "в последнее время" - ответственность на предоставившем инфу :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:01

Свежая ссылка по госдолгу - https://focus.ua/economics/410471-gosdolg-ukrainy-sokratilsya.html
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2018 года сократился на 0,25%, или на $0,19 млрд - до $74,66 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 0,18%, или на 3,9 млрд грн – до 2,11 трлн грн.

С начала года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,2%, или на $1,6 млрд, в гривне – на 1,4%, или на 28,9 млрд грн.
....

Данные за сентябрь.
Если добавить свежий займ, то долг вырастет.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:08

  Сибарит написав:Интересно, насколько велика роль этого размещения в сегодняшнем укреплении гривны?

Роль этого размещения в дорожае предыдущих дней, когда покупатели облиг затаривались баксом, имхо.

Похоже на то, что мировой-шухер таки начался или в лучшем случае второй звонок перед спектаклем, тогда еще с пол года есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:14

  ЛАД написав:Свежая ссылка по госдолгу - https://focus.ua/economics/410471-gosdolg-ukrainy-sokratilsya.html
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2018 года сократился на 0,25%, или на $0,19 млрд - до $74,66 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 0,18%, или на 3,9 млрд грн – до 2,11 трлн грн.

С начала года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,2%, или на $1,6 млрд, в гривне – на 1,4%, или на 28,9 млрд грн.
....

Данные за сентябрь.
Если добавить свежий займ, то долг вырастет.

Абсолютно верно. Долг уменьшается не потому что "ріст", а потому что новых кредитов не дают. А старые потихоньку отдаются. В частности поэтому уменьшаются ЗВР

Я уже говорил, что из провала сотрудничества с кредиторами будут лепить "перемогу" под названием "мы освобождаем Украину от кредитной кабалы, в которую загнали папередники"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 26 жов, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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