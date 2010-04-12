zРадио написав:На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться? Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке? По бумагам других emerging markets я уточнял купонную доходность, разумеется
А вы не в курсе? Стоимость долга уже поменялась. за один день. Нет, не на 2%.Погуглите.
Яша написав:somilitark Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги.
Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років А Україні вона тим більше ні цента не віддасть!
А на кого тогда вешать бонусы Коболева и Витренко, выплаченные якобы из денег газпромовского штрафа? Просто интересно - будет ли государство (ГПУ) добиваться возвращения этих денег так, как оно добивалось компенсации от Газпрома.
А то, как обычно, получается, что паны дерутся (Нефтегаз и Газпром), а лбы трещат у холопов (потребителей)
zРадио написав:............. На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться? Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке? ....
Сегодня - нет. Через 2-3 месяца, возможно. Но дисконтирование, скорее, будет в др. сторону.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
zРадио написав:............. На что это вы намекаете? Что украинский бонд, купленный вчера, сегодня уже должен дисконтироваться? Весело живем... И на сколько же - на 2%, которые "переплатили" в ставке? ....
Сегодня - нет. Через 2-3 месяца, возможно. Но дисконтирование, скорее, будет в др. сторону.
Я тоже так считаю. Тем более, что мы уже показали отсутствие зубов в 2015 при "реструктуризации".
Поэтому по этим дорогим бумагам придется платить 5 и 10 лет, соответственно. Без премии их с рынка не убрать даже при наличии свободных, или более дешевых денег
ЛАД написав:С Турцией разница точно не объясняется подорожанием денег. Думаете, между этим размещение и сегодняшним укреплением гривны есть связь?
Турецкая экономика посильнее нашей, разница понятна. Новостной фон на курс влиять может. Выход на внешние рынки - весьма серьезное событие. Ну и скачок курса на самом старте торгов намекает на его психологическую природу.