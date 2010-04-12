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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:15
Сибарит написав: ЛАД написав:
С Турцией разница точно не объясняется подорожанием денег.
Думаете, между этим размещение и сегодняшним укреплением гривны есть связь?
Турецкая экономика посильнее нашей, разница понятна.
Это и имел ввиду, т.е. высокий % по нашему займу объясняется в основном не подорожанием денег в миру.
Новостной фон на курс влиять может. Выход на внешние рынки - весьма серьезное событие. Ну и скачок курса на самом старте торгов намекает на его психологическую природу.
С возможным (и даже сильным) влиянием психологии согласен.
Но на графике курс.ком скачка на старте не вижу, вроде бы гривня укреплялась достаточно равномерно в течение дня.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:19
Вкладчик1234
Но в результате вчерашних и предстоящих займов долг заметно вырастет, т.е. говорить о перемоге не выйдет.Corpocrator
Под этот займ валюту в Украине вряд ли покупали.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:24
Как-то стремно все это выглядит.
Брать под овер 9% в долгую при прогнозном росте ВВП 3% в год?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:24
ЛАД написав:Вкладчик1234
Но в результате вчерашних и предстоящих займов долг заметно вырастет, т.е. говорить о перемоге не выйдет.Corpocrator
Под этот займ валюту в Украине вряд ли покупали.
200-300 лямов? запросто
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:44
... от справді, чому не зайняти "в середині"? - у пересічних?
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"ЛИШЕ до кінця року приймаємо вклади у доларах США під 7%річних!!!- Ощад - це єдиний банк 100% ЗАХИЩЕНИЙ ДЕРЖАВОЮ!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:47
ruvex написав:
Если бы планово решали вопрос с антикорупционным судом и всеми обязательствами ранее, то можно было говорить с МВФ по газу и в интересах граждан. Но что лучше, против себя или для граждан? К тому же уровень и планка в переговорах уже не те. Вот и приходится перешептываться между собой о лучшем, объясняя каждый раз, что якобы удалось.
Если бы планово решали вопросы, выбрали бы от МВФ весь транш по действующей программе(а там осталось около 7 млрд), то и ставки были бы другие. И этот займ не нужен был бы. Но...
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Fedor
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:54
freeze написав: jump написав:
Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років
Еще в 2016 году окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов.
С долгом Газпрома, должно быть немного легче.
Во-первых, по делу ЮКОСА ответчиком было государство, а у государства за границей не так много активов, а те что есть - имеют дипломатический статус неприкосновенности.
А во-вторых, суммы не сопоставимы.
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Fedor
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:27
Fedor написав: freeze написав: jump написав:
Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років
Еще в 2016 году окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов.
С долгом Газпрома, должно быть немного легче.
Во-первых, по делу ЮКОСА ответчиком было государство, а у государства за границей не так много активов, а те что есть - имеют дипломатический статус неприкосновенности.
А во-вторых, суммы не сопоставимы.
Разве госкомпании с т.з. собственности имеют другой статус, нежели государственный? Другими словами - у Газпрома за границей точно не больше, чем у государства РФ.
Деньгами не заплатят, увы. Скорее всего, что решат какой-нибудь скидкой на газ, когда вернемся на прямые контракты на поставку (а это неизбежно с запуском СП2), либо вообще в сделку включат еще сами государства, и сделают взаимозачет требований с "3-миллиардным кредитом януковича"
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