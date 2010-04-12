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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6634663566366637

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:15

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:С Турцией разница точно не объясняется подорожанием денег.
Думаете, между этим размещение и сегодняшним укреплением гривны есть связь?

Турецкая экономика посильнее нашей, разница понятна.

Это и имел ввиду, т.е. высокий % по нашему займу объясняется в основном не подорожанием денег в миру.
Новостной фон на курс влиять может. Выход на внешние рынки - весьма серьезное событие. Ну и скачок курса на самом старте торгов намекает на его психологическую природу.

С возможным (и даже сильным) влиянием психологии согласен.
Но на графике курс.ком скачка на старте не вижу, вроде бы гривня укреплялась достаточно равномерно в течение дня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:19

Вкладчик1234
Но в результате вчерашних и предстоящих займов долг заметно вырастет, т.е. говорить о перемоге не выйдет.

Corpocrator
Под этот займ валюту в Украине вряд ли покупали. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:24

Как-то стремно все это выглядит.
Брать под овер 9% в долгую при прогнозном росте ВВП 3% в год?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:24

  ЛАД написав:Вкладчик1234
Но в результате вчерашних и предстоящих займов долг заметно вырастет, т.е. говорить о перемоге не выйдет.

Corpocrator
Под этот займ валюту в Украине вряд ли покупали. :)

200-300 лямов? запросто
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:44

... і будь тут мудрим ©

... от справді, чому не зайняти "в середині"? - у пересічних?

- наприклад, в Ощаді(у якому ДЕРЖАВА гарантує "все і вся") пустити рекламу по ТВ і радіо:
"ЛИШЕ до кінця року приймаємо вклади у доларах США під 7%річних!!!- Ощад - це єдиний банк 100% ЗАХИЩЕНИЙ ДЕРЖАВОЮ!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:47

  ruvex написав:
  prodigy написав:
  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Фурса молодец :idea:

надо было решить вопрос с антикорупционным судом еще в мае, цену на газ поднять тогда же (летом +1,5грн в месяц это один проезд на метро)

https://24tv.ua/vikorinennya_sistemnoyi ... i_n1050122


Если бы планово решали вопрос с антикорупционным судом и всеми обязательствами ранее, то можно было говорить с МВФ по газу и в интересах граждан. Но что лучше, против себя или для граждан? К тому же уровень и планка в переговорах уже не те. Вот и приходится перешептываться между собой о лучшем, объясняя каждый раз, что якобы удалось.


Если бы планово решали вопросы, выбрали бы от МВФ весь транш по действующей программе(а там осталось около 7 млрд), то и ставки были бы другие. И этот займ не нужен был бы. Но... :(
Fedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:54

  freeze написав:
  jump написав:Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років


Еще в 2016 году окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов.


С долгом Газпрома, должно быть немного легче.
Во-первых, по делу ЮКОСА ответчиком было государство, а у государства за границей не так много активов, а те что есть - имеют дипломатический статус неприкосновенности.
А во-вторых, суммы не сопоставимы.
Fedor
 
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