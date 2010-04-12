Дети-внуки "заплатят"
Черниговская область (январь-август)
родилось 4651
умерло 12805
я теперь понял смысл влезания в долги - все равно их отдавать некому будет, а жить хорошо в кредит нужно сейчас
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:46
Дети-внуки "заплатят"
Черниговская область (январь-август)
родилось 4651
умерло 12805
я теперь понял смысл влезания в долги - все равно их отдавать некому будет, а жить хорошо в кредит нужно сейчас
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:51
Да, но не стоит забывать о вполне сопоставимых суммах, которые РФ может "компенсировать" путем ареста и конфискации западных активов на своей территории. Пока арестовывают неликвидные активы вроде СП1 (Nord Stream AG), который не есть публичной компанией, им от этого ни холодно, ни жарко - на операционную деятельность эффект нулевой. Но если дойдет до конфискации с последующей распродажей, готов даже спорить, меры будут зеркальными.
Это террористическое государство, не признающее своей ответственности ни за ЮКОС, ни за Крым, ни по решениям европейского суда. И Стокгольмский арбитраж не первый - уже несколько лет РФ не исполняет ни одного решения ЕСПЧ в пользу своих граждан, но против себя.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:02
Re: Валютный рынок в контексте
Что-то в этой волне загончика снова не вышло побить летний рекорд стрижки в 28.50 Нужно больше кабанчиков!
А вот эта фраза выглядит интересно:
Это что, будут сливать валюту на МБ, и гривну - в казну?) Ух, будет весело...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:08
"Перевів у Америку. Великих сум тут не зберігаю": Коболєв про багатомільйонну премію
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що всю суму своєї багатомільйонної премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі перевів своїй мамі в США.
Він пояснив, що змушений був піти на це через побоювання про арешт його активів в Україні.
"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію у 8 млрд гривень проти мене, то що трапиться з моїм майном тут?" — запитав Коболєв.
ось такі справи
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:10
Zebra
Да не надо так напрягаться. Полосатый конь, о Чернигове вы ничего не знаете
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:17
Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12314 гривень з 1 січня 2020 року.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:18
Re: Валютный рынок в контексте
цей досвід вже проходили (пару років тому)
результат - негативний
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:21
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:25
Полосатый конь, а ваш вариант ? Где находятся Масаны. Я знаю ответ
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:27
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