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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6636663766386639>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:46

  antey1969 написав:Как-то стремно все это выглядит.
Брать под овер 9% в долгую при прогнозном росте ВВП 3% в год?

Дети-внуки "заплатят"

Черниговская область (январь-август)
родилось 4651
умерло 12805

я теперь понял смысл влезания в долги - все равно их отдавать некому будет, а жить хорошо в кредит нужно сейчас :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:51

  Яша написав:zРадио
Думаю заплатят деньгами. ЕМНИП, уже арестованы активы газпрома в СП1. На подходе СП2. Это несопоставимые суммы,лучше отдать деньгами.там уже процентов больше 100 млн долл набежало.


Да, но не стоит забывать о вполне сопоставимых суммах, которые РФ может "компенсировать" путем ареста и конфискации западных активов на своей территории. Пока арестовывают неликвидные активы вроде СП1 (Nord Stream AG), который не есть публичной компанией, им от этого ни холодно, ни жарко - на операционную деятельность эффект нулевой. Но если дойдет до конфискации с последующей распродажей, готов даже спорить, меры будут зеркальными.

Это террористическое государство, не признающее своей ответственности ни за ЮКОС, ни за Крым, ни по решениям европейского суда. И Стокгольмский арбитраж не первый - уже несколько лет РФ не исполняет ни одного решения ЕСПЧ в пользу своих граждан, но против себя.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:02

Re: Валютный рынок в контексте

Что-то в этой волне загончика снова не вышло побить летний рекорд стрижки в 28.50 :( Нужно больше кабанчиков!
А вот эта фраза выглядит интересно:
Україна планує спрямувати кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом 725 млн доларів, а також спільні бюджетні цілі.

Это что, будут сливать валюту на МБ, и гривну - в казну?) Ух, будет весело...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:08

  zРадио написав:
  jump написав:
  Яша написав:somilitark
Перестаньте. Просто им не повезло с временем выхода на рынок. Получат в следующем году долги газпрома и выкупят свои долги.


Росія за Юкос винна 50 мільярдів+% і ні фіга не платить стільки років
А Україні вона тим більше ні цента не віддасть!


А на кого тогда вешать бонусы Коболева и Витренко, выплаченные якобы из денег газпромовского штрафа? :mrgreen: Просто интересно - будет ли государство (ГПУ) добиваться возвращения этих денег так, как оно добивалось компенсации от Газпрома.

А то, как обычно, получается, что паны дерутся (Нефтегаз и Газпром), а лбы трещат у холопов (потребителей)


"Перевів у Америку. Великих сум тут не зберігаю": Коболєв про багатомільйонну премію
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що всю суму своєї багатомільйонної премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі перевів своїй мамі в США.

Він пояснив, що змушений був піти на це через побоювання про арешт його активів в Україні.

"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію у 8 млрд гривень проти мене, то що трапиться з моїм майном тут?" — запитав Коболєв.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... remiyu.htm

ось такі справи :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:10

Zebra
Да не надо так напрягаться. Полосатый конь, о Чернигове вы ничего не знаете
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:17

Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12314 гривень з 1 січня 2020 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/26/642027/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:.. от справді, чому не зайняти "в середині"? - у пересічних?

- наприклад, в Ощаді(у якому ДЕРЖАВА гарантує "все і вся") пустити рекламу по ТВ і радіо:
"ЛИШЕ до кінця року приймаємо вклади у доларах США під 7%річних!!!- Ощад - це єдиний банк 100% ЗАХИЩЕНИЙ ДЕРЖАВОЮ!"


цей досвід вже проходили (пару років тому)
результат - негативний
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:21

  pesikot написав:Zebra
Да не надо так напрягаться. Полосатый конь, о Чернигове вы ничего не знаете

Где находятся Масаны?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:25

  Zebra написав:
  pesikot написав:Zebra
Да не надо так напрягаться. Полосатый конь, о Чернигове вы ничего не знаете

Где находятся Масаны?

Полосатый конь, а ваш вариант ? Где находятся Масаны. Я знаю ответ :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:27

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:Zebra
Да не надо так напрягаться. Полосатый конь, о Чернигове вы ничего не знаете

Где находятся Масаны?

Полосатый конь, а ваш вариант ? Где находятся Масаны. Я знаю ответ :-)

Возле мусоросвалки :lol:
Zebra
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