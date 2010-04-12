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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6636663766386639

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:29

  jump написав:Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12314 гривень з 1 січня 2020 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/26/642027/


Пока это вилами по воді. В основе договоренности с МВФ не цена реализации газа промышленным потребителям, а импортный паритет.

Трудно себе представить, что за 15 месяцев цена газа не поменяется на европейских рынках, и не поменяется для промышленности в Украине.

Так же не учтена динамика курса валюты.

Последние 2 года цена газа на европейском рынке растет на 20% в год (вслед за нефтью). Ну и курс доллара к 2020-му скорее будет ближе к 30-и, нежели 28-и.

Прикидывая грубо, 100% импортного паритета в гривне в 2020-м будет в промежутке 16-20 тыс.

Но опять же - у нас там не все кандидаты в президенты собираются требования МВФ выполнять :mrgreen: Так что будем посмотреть
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 26 жов, 2018 19:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:29

  Zebra написав:Возле мусоросвалки :lol:

Мимо, сильно мимо :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:34

  Яша написав:
  ЛАД написав:Вкладчик1234 Но в результате вчерашних и предстоящих займов долг заметно вырастет, т.е. говорить о перемоге не выйдет. Corpocrator Под этот займ валюту в Украине вряд ли покупали.

Ещё как выйдет. Переможники же считают соотношение долга к ВВП. А оно уменьшается.

*Відправлено з Чату

При нашей инфляции и более-менее стабильном курсе это будет в любом случае (до следующего девала и, соответственно, падения ВВП.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:36

  ЛАД написав:При нашей инфляции и более-менее стабильном курсе это будет в любом случае (до следующего девала и, соответственно, падения ВВП.

А вы у нас уже и девал посчитали ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 6636663766386639
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