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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:29
Пока это вилами по воді. В основе договоренности с МВФ не цена реализации газа промышленным потребителям, а импортный паритет.
Трудно себе представить, что за 15 месяцев цена газа не поменяется на европейских рынках, и не поменяется для промышленности в Украине.
Так же не учтена динамика курса валюты.
Последние 2 года цена газа на европейском рынке растет на 20% в год (вслед за нефтью). Ну и курс доллара к 2020-му скорее будет ближе к 30-и, нежели 28-и.
Прикидывая грубо, 100% импортного паритета в гривне в 2020-м будет в промежутке 16-20 тыс.
Но опять же - у нас там не все кандидаты в президенты собираются требования МВФ выполнять
Так что будем посмотреть
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 26 жов, 2018 19:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:29
Zebra написав:
Возле мусоросвалки
Мимо, сильно мимо
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:34
Яша написав: ЛАД написав:
Вкладчик1234 Но в результате вчерашних и предстоящих займов долг заметно вырастет, т.е. говорить о перемоге не выйдет. Corpocrator Под этот займ валюту в Украине вряд ли покупали.
Ещё как выйдет. Переможники же считают соотношение долга к ВВП. А оно уменьшается.*Відправлено з Чату
При нашей инфляции и более-менее стабильном курсе это будет в любом случае (до следующего девала и, соответственно, падения ВВП.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:36
ЛАД написав:
При нашей инфляции и более-менее стабильном курсе это будет в любом случае (до следующего девала и, соответственно, падения ВВП.
А вы у нас уже и девал посчитали ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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