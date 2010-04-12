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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6637663866396640

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:30

песикот это так выглядит будто я прошу тебя дома не какать, а ты сопротивляешься глупое животное :evil:
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 26 жов, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:36

  дядя Caша написав:
  zРадио написав:
  Fedor написав:zРадио
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... ez-emotsiy


Спасибо, конечно. Но когда я писал, что не являюсь специалистом по размещению, я имел в виду только то, что не являюсь специалистом по размещению! А не то, что не имею экономического образования и не дружу с логикой, чтобы читать графоманские испражнения известного интернет-тролля, пишущего по 10 пасквилей в неделю о пользе табака и вреде молока!

Мнения специалистов будут? :mrgreen:


На ветке по ценным бумагам. Милости прошу туда. :mrgreen:

US


ДС, там средняя активность - 1 комментарий раз в 4 дня :mrgreen: Можете считать это комплиментом вашей ветке :D

Но я намек понял и постараюсь не провоцировать длинных дискуссий на около-валютные темы
zРадио
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  #<1 ... 6637663866396640
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