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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:30
песикот это так выглядит будто я прошу тебя дома не какать, а ты сопротивляешься глупое животное
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 26 жов, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:36
ДС, там средняя активность - 1 комментарий раз в 4 дня Можете считать это комплиментом вашей ветке
Но я намек понял и постараюсь не провоцировать длинных дискуссий на около-валютные темы
Додано: Суб 27 жов, 2018 07:48
просьба когото из модераторов полностью удалить мое сообщение 21:30
ДС мне друг, но истина дороже
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