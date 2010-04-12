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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:30
песикот
это так выглядит будто я прошу тебя дома не какать, а ты сопротивляешься глупое животное
Востаннє редагувалось ребе Нок
в П'ят 26 жов, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:36
ДС, там средняя активность - 1 комментарий раз в 4 дня
Можете считать это комплиментом вашей ветке
Но я намек понял и постараюсь не провоцировать длинных дискуссий на около-валютные темы
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Додано: Суб 27 жов, 2018 07:48
просьба когото из модераторов полностью удалить мое сообщение 21:30
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 27 жов, 2018 10:04
Долярчик написав:
... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?
- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
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і інші..... - що скажете?
... підприємці - відгукніться!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 27 жов, 2018 10:05
Сибарит написав: Долярчик написав:
... хочу, щоб можна якось брати продавців "на випробувальний термін"....
И не платить при этом налог и ЕСВ?
Вы представляете себе, что будет твориться на рынке труда? Да ни один работник тогда не пройдет испытание!
Долярчик написав:
чи, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік....
Как потребитель я категорически против. Я привыкаю к расположению торговых точек и совершенно не хочу, чтобы оно менялось каждые полгода.
В целом, я все понял: бизнесу мешает необходимость соблюдать законы и платить налоги.
Сибарит
... ні, не так!
- податки платити треба!
.. але ж зрозумійте, що за тиждень може змінитись і три і п'ять робітників.... - то що, Ви пропонуєте зразу всіх оф. оформити і заплатити за кожного хоча б по 820грн ЄСВ..... а через ще три місяці закритись, бо бізнес йде в мінус, лише 20 робітників помінялось, зато Я такий собі молодець - ЗА КОЖНОГО ЗАПЛАТИВ ЄСВ!
- Ви так собі це уявляєте?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 27 жов, 2018 10:09
ЛАД написав:
В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет.
Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет.
Дефолта не избежать. Имхо после выборов. Независимо от результатов.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 10:24
Долярчик написав: Долярчик написав:
... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?
- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
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Будівельник
і інші..... - що скажете?
... підприємці - відгукніться!!!!
Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.
Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.
Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.
Возможно.
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freeze
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Додано: Суб 27 жов, 2018 10:32
Долярчик
Вы хотите вести бизнес вообще без риска и без инвестиций? Никакое государство Вам такой возможности никогда не даст.
Ответьте на простой вопрос, кто должен платить ЕСВ за работника на испытательном сроке, чтобы ему начислялся стаж? От этого будем плясать.
Да, инвестиции в персонал весьма рисковые, но без них никуда.
Кстати, Вы не боитесь, что продавец, с которым у Вас нет никаких формальных отношений, исчезнет, прихватив с собой кучу товара, а Вы даже не сможете доказать, что он бывал в вашем магазине?
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Сибарит
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Додано: Суб 27 жов, 2018 10:48
Долярчик написав:
зразу всіх оф. оформити і заплатити за кожного хоча б по 820грн ЄСВ.
ви ж не берете з вулиці усіх підряд?!?!?!
є таке поняття як знайомство, співбесіда, договір, може випробувальний термін і тд ітп
було б бажання
але в вас одне в голові із того що читається між рядків - я незмімєнімий, я самий кращий ніхто краще від мене не продасть товар із знижкою бо я знаю усіх клєінтів і всі їхні думки читаю на півразу
зніміть блок у своїй башці і дайте розвиватись бізнесу далі
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greenozon
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Додано: Суб 27 жов, 2018 11:04
freeze написав: Долярчик написав: Долярчик написав:
... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?
- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
Чай
Фрізі
Будівельник
і інші..... - що скажете?
... підприємці - відгукніться!!!!
Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.
Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.
Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.
Возможно.
у вас правильное ощущение. только свободных денег меньше не только в Украине, а и по всему миру тоже. А Украина - это уже как следствие глобальных процессов.
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dima_beleb
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