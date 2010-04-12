Додано: Суб 27 жов, 2018 12:03

холява написав: Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась.

У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.

Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина.

А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок .

Люди почему то хотят обмануть свои глаза.

Просто нет денег.

И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.)

Обороты Уменьшились.

Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась.У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина.А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок .Люди почему то хотят обмануть свои глаза.Просто нет денег.И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.)Обороты Уменьшились.

Ну не знаю, на машине не экономлю.У вас - дешевых контрабандистов и контфактистов - никогда ничего не покупаю.Жизнь дороже. И в конечном итоге на ваших дешевых подделках дороже обойдется. И нет с кого спрашивать.Купил машину в салоне и ездь туда раз в полгода на обслуживание по полной.Это святое.Если ты покупаешь машину, ты берешь перед ней обязательство ухаживать за ней, тратить на нее деньги и содержать её в полном порядке, а она перед тобой - хранить твою жизнь и здоровье.Всё как с женщиной.А начнешь на ней экономить и пичкать вашими позорными дешевками и подделками, она разочаруется и презреет тебя. Ты опустишься точно также, как сам опускаешь и удешевляешь её...Не разменивайте свой рублевый х. на копеешную п. у этих холяв.Ни касательно машин, ни касательно женщин.Покупайте достойное вас.