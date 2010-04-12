Долярчик написав:... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?
- ну, товариство, сміливішше! ... хто там? Чай Фрізі Будівельник і інші..... - що скажете?
... підприємці - відгукніться!!!!
Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение. Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием. Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты. Возможно.
Всем Здоровья и хороших выходных. В своей категории бизнеса могу сказать следующее....... Вы знаете ,что машины для владельцев ,это первые любимчики и им уделяется ВНИМАНИЕ так как собственный комфорт и безопасность прежде всего. Стараются покупать фирменное,заводского производства. Например фары на Рено,Фольксваген,Пежо,ну и т.д. есть и дешевые и заводские. Ну может один раз в пол года купят дешевую подделку,так покупают фирменное. А вот по российским авто история другая. Покупают в основном дешевое турецкое,российское(кооператив) и китайское дерьмо. Заводское редко . Мои наблюдения. Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась. У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина. А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок . Люди почему то хотят обмануть свои глаза. Просто нет денег. И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.) Обороты Уменьшились. Думаю, что часть семейных денег перевели на пропитание одежду и оплату квартир. Некоторые перебиваются на старом или б/у. Извините ,что забрал время . С Уважением.
...Фрізі, Холява,Сибарит, Грінозон - Я Вас зрозумів, дякую! - виходить, що проблема, якраз у цьому, що Я тоді написав вкінці.... внизу(тепер виділив)
Долярчик написав:... от вчора та й сьогодні мова йде про ФОПів і, взагалі, про "середній клас" - і що потрібно для їхнього розвитку/процвітання...
Так от, Я, як ФОП і, взагалі, мікро-підприємець думаю, от що мені потрібно для розвитку мого мікро-бізнесу: 1) - кредити? - ні, бо і так "зайві" кладу на депо... - бо, кожна гуртівня дає свій товар в розтермінування як не на 2тижні, то на 2 місяці!(по суті - без% кредит) 2) - перевірки податкової? - якщо не розширюватись, а так, як Я зараз "сам - п'ю, сам - гуляю", тобто, сам собі продавець-консультант/бухгалтер/директор) - то перевірки мені по-барабану... - а от, якщо Я захочу розширювати свій бізнес(а колись пробував тричі, коли був мараторій на перевірки) - то тут, явні "палки в колеса", бо треба на інші ТТ(торгові точки) ставити найманих працівників, а це вже купа гемору.... - бо ще не знати, чи піде/не піде в тому новому місці бізнес.... чи той, чи інший реалізатор буде справляитись..... - а вже маєш все офіційно оформити і всі податки і ЄСВ заплатити! - а за тиждень може і троє змінитись - і що? - кожного оформляти?
... так що для мене, той другий пункт, якраз є основним стримуючим фактором мого бізнес-розвитку!(хоч, якщо чесно, то вже далеко і ентузіазму великого немає, на моменті, щось пробувати саме у торгівлі! )
ЛАД написав:В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет. Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет.
Дефолта не избежать. Имхо после выборов. Независимо от результатов.
Дефолт в нашем случае - не предмет выбора. Нам просто не дадут его объявить. Чтобы самим решать такие вопросы, нужно иметь субъектность.
Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери и нас лишили немалой части территории и большой части экономики. Нести бремя старых долгов в таких условиях невозможно и преступно.
Но кредиторы решили иначе - что нам еще есть куда затягивать пояса. Т.н. реструктуризация вообще проводилась гражданкой США. И это от имени Украины, не кредиторов В итоге за право не отдавать 2 млрд долларов в 2015-2016 нам было навязано обязательство отдать 6-9 млрд долларов в 2021-2041.
Поэтому я бы выразился иначе, чем вы - нам не избежать выплат по долгам, независимо от результатов выборов. Не нужно иллюзий
холява написав:Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась. У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина. А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок . Люди почему то хотят обмануть свои глаза. Просто нет денег. И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.) Обороты Уменьшились.
Ну не знаю, на машине не экономлю. У вас - дешевых контрабандистов и контфактистов - никогда ничего не покупаю. Жизнь дороже. И в конечном итоге на ваших дешевых подделках дороже обойдется. И нет с кого спрашивать. Купил машину в салоне и ездь туда раз в полгода на обслуживание по полной. Это святое. Если ты покупаешь машину, ты берешь перед ней обязательство ухаживать за ней, тратить на нее деньги и содержать её в полном порядке, а она перед тобой - хранить твою жизнь и здоровье. Всё как с женщиной. А начнешь на ней экономить и пичкать вашими позорными дешевками и подделками, она разочаруется и презреет тебя. Ты опустишься точно также, как сам опускаешь и удешевляешь её... Не разменивайте свой рублевый х. на копеешную п. у этих холяв. Ни касательно машин, ни касательно женщин. Покупайте достойное вас.