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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6637663866396640 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 926 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 590 Всього голосів : 926 Додано: Суб 27 жов, 2018 11:04 freeze написав: Долярчик написав: Долярчик написав: ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?



- ну, товариство, сміливішше!

... хто там?

Чай

Фрізі

Будівельник

і інші..... - що скажете? ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?- ну, товариство, сміливішше!... хто там?ЧайФрізіБудівельникі інші..... - що скажете?

... підприємці - відгукніться!!!! ... підприємці - відгукніться!!!!



Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.

Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.

Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.

Возможно. Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.Возможно.

у вас правильное ощущение. только свободных денег меньше не только в Украине, а и по всему миру тоже. А Украина - это уже как следствие глобальных процессов. у вас правильное ощущение. только свободных денег меньше не только в Украине, а и по всему миру тоже. А Украина - это уже как следствие глобальных процессов. dima_beleb Повідомлень: 3 З нами з: 11.10.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 11:19 freeze написав: Долярчик написав: Долярчик написав: ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?



- ну, товариство, сміливішше!

... хто там?

Чай

Фрізі

Будівельник

і інші..... - що скажете? ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?- ну, товариство, сміливішше!... хто там?ЧайФрізіБудівельникі інші..... - що скажете?

... підприємці - відгукніться!!!! ... підприємці - відгукніться!!!!



Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.

Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.

Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.

Возможно. Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.Возможно.





Всем Здоровья и хороших выходных.

В своей категории бизнеса могу сказать следующее.......

Вы знаете ,что машины для владельцев ,это первые любимчики и им уделяется ВНИМАНИЕ так как собственный комфорт и безопасность прежде всего.

Стараются покупать фирменное,заводского производства.

Например фары на Рено,Фольксваген,Пежо,ну и т.д. есть и дешевые и заводские.

Ну может один раз в пол года купят дешевую подделку,так покупают фирменное.

А вот по российским авто история другая.

Покупают в основном дешевое турецкое,российское(кооператив) и китайское дерьмо.

Заводское редко .

Мои наблюдения.

Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась.

У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.

Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина.

А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок .

Люди почему то хотят обмануть свои глаза.

Просто нет денег.

И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.)

Обороты Уменьшились.

Думаю, что часть семейных денег перевели на пропитание одежду и оплату квартир.

Некоторые перебиваются на старом или б/у.

Извините ,что забрал время .

С Уважением. Всем Здоровья и хороших выходных.В своей категории бизнеса могу сказать следующее.......Вы знаете ,что машины для владельцев ,это первые любимчики и им уделяется ВНИМАНИЕ так как собственный комфорт и безопасность прежде всего.Стараются покупать фирменное,заводского производства.Например фары на Рено,Фольксваген,Пежо,ну и т.д. есть и дешевые и заводские.Ну может один раз в пол года купят дешевую подделку,так покупают фирменное.А вот по российским авто история другая.Покупают в основном дешевое турецкое,российское(кооператив) и китайское дерьмо.Заводское редко .Мои наблюдения.Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась.У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина.А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок .Люди почему то хотят обмануть свои глаза.Просто нет денег.И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.)Обороты Уменьшились.Думаю, что часть семейных денег перевели на пропитание одежду и оплату квартир.Некоторые перебиваются на старом или б/у.Извините ,что забрал время .С Уважением. холява 2 Повідомлень: 1967 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1566 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 11:46 Yuri_61 написав: ЛАД написав: В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет.

Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет. В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет.Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет.



Дефолта не избежать. Имхо после выборов. Независимо от результатов. Дефолта не избежать. Имхо после выборов. Независимо от результатов.



Дефолт в нашем случае - не предмет выбора. Нам просто не дадут его объявить. Чтобы самим решать такие вопросы, нужно иметь субъектность.



Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери и нас лишили немалой части территории и большой части экономики. Нести бремя старых долгов в таких условиях невозможно и преступно.



Но кредиторы решили иначе - что нам еще есть куда затягивать пояса. Т.н. реструктуризация вообще проводилась гражданкой США. И это от имени Украины, не кредиторов В итоге за право не отдавать 2 млрд долларов в 2015-2016 нам было навязано обязательство отдать 6-9 млрд долларов в 2021-2041.



Поэтому я бы выразился иначе, чем вы - нам не избежать выплат по долгам, независимо от результатов выборов. Не нужно иллюзий Дефолт в нашем случае - не предмет выбора. Нам просто не дадут его объявить. Чтобы самим решать такие вопросы, нужно иметь субъектность.Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери и нас лишили немалой части территории и большой части экономики. Нести бремя старых долгов в таких условиях невозможно и преступно.Но кредиторы решили иначе - что нам еще есть куда затягивать пояса. Т.н. реструктуризация вообще проводилась гражданкой США. И это от имени Украины, не кредиторовВ итоге за право не отдавать 2 млрд долларов в 2015-2016 нам было навязано обязательство отдать 6-9 млрд долларов в 2021-2041.Поэтому я бы выразился иначе, чем вы - нам не избежать выплат по долгам, независимо от результатов выборов. Не нужно иллюзий zРадио

Повідомлень: 580 З нами з: 02.05.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 2 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 12:47 Libo



Либо , Вы или плохо читаете либо плохо понимаете прочитанное.

Есть категория людей ,которые всегда спрашивают альтернативу.

И она должна быть !

Вот например на фольксваген поло есть фара Аутомотив Лайтинг производства Италии.

И есть производства России.

Вы думаете ,что итальянская лучше ?

А вот и нет !

А Вы ,как кокардой по лбу шлепнутый .....контрабандисты и т.д.

Я же вот в Африку не лезу !



Работаю только по белому и плачу ВСЕ налоги, вот как Доллярчик !



И вообще , старина получше выбирай себе врагов , я всегда за Вас был.

Вы мне очень нравитесь.

Ваши рассказы про село меня трогали до слез.



Жаль , что не прочитаю Ваш ответ , на недельку в Вену, водички попить..... холява 2 Повідомлень: 1967 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1566 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 13:02 Днепр светит 28.15/28.25 ДС мне друг, но истина дороже ребе Нок

Заблокований Повідомлень: 1480 З нами з: 02.03.15 Подякував: 260 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 13:03 dima_beleb написав: прикол в том, что: машина рано или поздно поломается (учитывая, что в современные двигатели и ходовую закладывают ресурс не больше 50 т км.), а женщина рано или поздно сольет тебя. прикол в том, что: машина рано или поздно поломается (учитывая, что в современные двигатели и ходовую закладывают ресурс не больше 50 т км.), а женщина рано или поздно сольет тебя.



насчёт женщин - точняк, амиго насчёт женщин - точняк, амиго Yuri_61 Повідомлень: 1172 З нами з: 30.09.15 Подякував: 145 раз. Подякували: 193 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 13:27 Долярчик написав: Долярчик написав: ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?



- ну, товариство, сміливішше!

... хто там?

Чай

Фрізі

Будівельник

і інші..... - що скажете? ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?- ну, товариство, сміливішше!... хто там?ЧайФрізіБудівельникі інші..... - що скажете?

... підприємці - відгукніться!!!! ... підприємці - відгукніться!!!!

Только одно - чтобы исчезла сетевая розница. Только одно - чтобы исчезла сетевая розница. aleexxxx

Повідомлень: 7 З нами з: 21.03.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6637663866396640 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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