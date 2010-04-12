Долярчик написав:... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?
- ну, товариство, сміливішше! ... хто там? Чай Фрізі Будівельник і інші..... - що скажете?
... підприємці - відгукніться!!!!
Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение. Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием. Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты. Возможно.
у вас правильное ощущение. только свободных денег меньше не только в Украине, а и по всему миру тоже. А Украина - это уже как следствие глобальных процессов.
Долярчик написав:... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?
- ну, товариство, сміливішше! ... хто там? Чай Фрізі Будівельник і інші..... - що скажете?
... підприємці - відгукніться!!!!
Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение. Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием. Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты. Возможно.
Всем Здоровья и хороших выходных. В своей категории бизнеса могу сказать следующее....... Вы знаете ,что машины для владельцев ,это первые любимчики и им уделяется ВНИМАНИЕ так как собственный комфорт и безопасность прежде всего. Стараются покупать фирменное,заводского производства. Например фары на Рено,Фольксваген,Пежо,ну и т.д. есть и дешевые и заводские. Ну может один раз в пол года купят дешевую подделку,так покупают фирменное. А вот по российским авто история другая. Покупают в основном дешевое турецкое,российское(кооператив) и китайское дерьмо. Заводское редко . Мои наблюдения. Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась. У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина. А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок . Люди почему то хотят обмануть свои глаза. Просто нет денег. И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.) Обороты Уменьшились. Думаю, что часть семейных денег перевели на пропитание одежду и оплату квартир. Некоторые перебиваются на старом или б/у. Извините ,что забрал время . С Уважением.
ЛАД написав:В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет. Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет.
Дефолта не избежать. Имхо после выборов. Независимо от результатов.
Дефолт в нашем случае - не предмет выбора. Нам просто не дадут его объявить. Чтобы самим решать такие вопросы, нужно иметь субъектность.
Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери и нас лишили немалой части территории и большой части экономики. Нести бремя старых долгов в таких условиях невозможно и преступно.
Но кредиторы решили иначе - что нам еще есть куда затягивать пояса. Т.н. реструктуризация вообще проводилась гражданкой США. И это от имени Украины, не кредиторов В итоге за право не отдавать 2 млрд долларов в 2015-2016 нам было навязано обязательство отдать 6-9 млрд долларов в 2021-2041.
Поэтому я бы выразился иначе, чем вы - нам не избежать выплат по долгам, независимо от результатов выборов. Не нужно иллюзий
Либо , Вы или плохо читаете либо плохо понимаете прочитанное. Есть категория людей ,которые всегда спрашивают альтернативу. И она должна быть ! Вот например на фольксваген поло есть фара Аутомотив Лайтинг производства Италии. И есть производства России. Вы думаете ,что итальянская лучше ? А вот и нет ! А Вы ,как кокардой по лбу шлепнутый .....контрабандисты и т.д. Я же вот в Африку не лезу !
Работаю только по белому и плачу ВСЕ налоги, вот как Доллярчик !
И вообще , старина получше выбирай себе врагов , я всегда за Вас был. Вы мне очень нравитесь. Ваши рассказы про село меня трогали до слез.
Жаль , что не прочитаю Ваш ответ , на недельку в Вену, водички попить.....