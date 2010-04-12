Додано: Суб 27 жов, 2018 11:19

freeze написав: Долярчик написав: Долярчик написав: ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?



- ну, товариство, сміливішше!

... хто там?

Чай

Фрізі

Будівельник

і інші..... - що скажете? ... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?- ну, товариство, сміливішше!... хто там?ЧайФрізіБудівельникі інші..... - що скажете?

... підприємці - відгукніться!!!! ... підприємці - відгукніться!!!!



Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.

Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.

Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.

Возможно. Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.Возможно.

Всем Здоровья и хороших выходных.В своей категории бизнеса могу сказать следующее.......Вы знаете ,что машины для владельцев ,это первые любимчики и им уделяется ВНИМАНИЕ так как собственный комфорт и безопасность прежде всего.Стараются покупать фирменное,заводского производства.Например фары на Рено,Фольксваген,Пежо,ну и т.д. есть и дешевые и заводские.Ну может один раз в пол года купят дешевую подделку,так покупают фирменное.А вот по российским авто история другая.Покупают в основном дешевое турецкое,российское(кооператив) и китайское дерьмо.Заводское редко .Мои наблюдения.Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась.У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина.А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок .Люди почему то хотят обмануть свои глаза.Просто нет денег.И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.)Обороты Уменьшились.Думаю, что часть семейных денег перевели на пропитание одежду и оплату квартир.Некоторые перебиваются на старом или б/у.Извините ,что забрал время .С Уважением.