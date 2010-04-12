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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6638663966406641>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:04

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?

- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
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Фрізі
Будівельник
і інші..... - що скажете?

... підприємці - відгукніться!!!! :D


Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.
Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.
Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.
Возможно.

у вас правильное ощущение. только свободных денег меньше не только в Украине, а и по всему миру тоже. А Украина - это уже как следствие глобальных процессов.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:19

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?

- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
Чай
Фрізі
Будівельник
і інші..... - що скажете?

... підприємці - відгукніться!!!! :D


Основная проблема - значительно уменьшилось количество свободных денег у населения - в среднем по цеху и в сравнении с предыдущими годами. Это мое субъективное мнение.
Объекты ценового диапазона средний+ у меня начисто исчезли из продаж, на замену этому пришли продажи каких-то стоков, акций, чуть пыльное и тому подобное. Это покупают с бОльшим удовольствием.
Отдельные эксперты говорят, что это всё из-за того, что кучу денег народ тратит в ресторанах, в которых нет свободных мест, да тележки в супермаркетах под завязку забиты.
Возможно.



Всем Здоровья и хороших выходных.
В своей категории бизнеса могу сказать следующее.......
Вы знаете ,что машины для владельцев ,это первые любимчики и им уделяется ВНИМАНИЕ так как собственный комфорт и безопасность прежде всего.
Стараются покупать фирменное,заводского производства.
Например фары на Рено,Фольксваген,Пежо,ну и т.д. есть и дешевые и заводские.
Ну может один раз в пол года купят дешевую подделку,так покупают фирменное.
А вот по российским авто история другая.
Покупают в основном дешевое турецкое,российское(кооператив) и китайское дерьмо.
Заводское редко .
Мои наблюдения.
Часть рынка по иномаркам увеличилась а часть рынка по России уменьшилась.
У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.
Если раньше продажа ламп(Джен.Электр,осрам, тунгсрам,филипс) в месяц была где то 270-300 тыс., то сейчас половина.
А по дешевой ,китайской,заводской лампе наоборот резкий рывок .
Люди почему то хотят обмануть свои глаза.
Просто нет денег.
И так наблюдается практически по всем сегментам (двигатель,ходовая, ну и т.д.)
Обороты Уменьшились.
Думаю, что часть семейных денег перевели на пропитание одежду и оплату квартир.
Некоторые перебиваются на старом или б/у.
Извините ,что забрал время .
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:46

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:В последнее время всё сильнее ощущение, что, возможно, стоило объявить дефолт ещё 3 года назад. Поляки прибегли к шоковой терапии в самом начале. Мы боимся. В результате шоки у нас периодически повторяются, а терапии нет. :(
Заимствования под такие проценты ... И перекредитоваться под более низкий % в ближайшие 2-3 года, по-моему, шансов практически нет.


Дефолта не избежать. Имхо после выборов. Независимо от результатов.


Дефолт в нашем случае - не предмет выбора. Нам просто не дадут его объявить. Чтобы самим решать такие вопросы, нужно иметь субъектность.

Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери и нас лишили немалой части территории и большой части экономики. Нести бремя старых долгов в таких условиях невозможно и преступно.

Но кредиторы решили иначе - что нам еще есть куда затягивать пояса. Т.н. реструктуризация вообще проводилась гражданкой США. И это от имени Украины, не кредиторов :mrgreen: В итоге за право не отдавать 2 млрд долларов в 2015-2016 нам было навязано обязательство отдать 6-9 млрд долларов в 2021-2041.

Поэтому я бы выразился иначе, чем вы - нам не избежать выплат по долгам, независимо от результатов выборов. Не нужно иллюзий
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:47

Libo

Либо , Вы или плохо читаете либо плохо понимаете прочитанное.
Есть категория людей ,которые всегда спрашивают альтернативу.
И она должна быть !
Вот например на фольксваген поло есть фара Аутомотив Лайтинг производства Италии.
И есть производства России.
Вы думаете ,что итальянская лучше ?
А вот и нет !
А Вы ,как кокардой по лбу шлепнутый .....контрабандисты и т.д.
Я же вот в Африку не лезу !

Работаю только по белому и плачу ВСЕ налоги, вот как Доллярчик !

И вообще , старина получше выбирай себе врагов , я всегда за Вас был.
Вы мне очень нравитесь.
Ваши рассказы про село меня трогали до слез.

Жаль , что не прочитаю Ваш ответ , на недельку в Вену, водички попить.....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:02

Днепр светит 28.15/28.25
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:03

  dima_beleb написав:прикол в том, что: машина рано или поздно поломается (учитывая, что в современные двигатели и ходовую закладывают ресурс не больше 50 т км.), а женщина рано или поздно сольет тебя.


насчёт женщин - точняк, амиго
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:27

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?

- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
Чай
Фрізі
Будівельник
і інші..... - що скажете?

... підприємці - відгукніться!!!! :D

Только одно - чтобы исчезла сетевая розница.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:24

Доллярчик
Чтобы развивался малый бизнес должно быть так, как в статье:
http://www.prostobiz.ua/biznes/razvitie ... osudarstvu
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:32

  zРадио написав:Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери


Вы ошибаетесь, упоминая этот процесс в прошлом. Крупный бизнес -штука инертная, договора минимум годовые, в 2015 падения оборотов с северным соседом толком не было, процесс постепенный, вот сейчас падение в два раза по сравнению с 14-м годом. За этот же период рост Европы процентов 5-7, не сильно нас там ждут, даже с демпинговым ценами. А внутренний рынок насыщен. В целом, не смертельно, у нас минус 15…18%, но денег таки меньше, у всех.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:44

  Mazay256 написав:но денег таки меньше, у всех.

Не у всех, всё-таки благодаря всяческому содействию крупному бизнесу и конечно удаче, крупный бизнес растет бодрыми темпами:
год к году 2017-2018
Боголюбов + 113 %
Новинский + 94 %
Пинчук + 87 %
Ахметов + 76 %

Просто молодцы

https://biz.nv.ua/publications/kto-samy ... 02640.html
freeze
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