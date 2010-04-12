Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.
Довольно большой текст, далеко не только про резидента.
Ещё цитата оттуда:
"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."
Грйс-мэн написав:Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.
Довольно большой текст, далеко не только про резидента.
Ещё цитата оттуда:
"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."
Припускаю, що позичили у "того, кого треба."
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
....щось таке - от пару цитат з тої статті: "Помочь малому бизнесу? Изучаем западный опыт Предел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами."
"В Америке нет ограничений для предпринимателей по найму работников, достаточно получить специальный номер в налоговой службе для уплаты налогов за своих работников. А в Германии принят закон, упрощающий передачу бизнеса наследнику. Если он хотя бы 10 лет будет вести дела в прежних объёмах, его полностью освободят от уплаты полагающегося налога. В Великобритании закон даёт право малым предприятиям с числом занятых до 50 человек, откладывать оплату за полученные товары и услуги на месяц."
... а тут трохи для пана Сибарита (про податки) "Одной из самых лучших государственных поддержек стартового бизнеса в Европе считается немецкая. Так, например, в Германии первые два года существования малое предприятие освобождается от всех выплат (в Испании – на 5 лет), в кризис налог на прибыль снизили с 39% до менее чем 30%, уменьшили отчисления в фонды соцстрахования (взнос по безработице – с 6,5% до 3,3%). Во Франции созданные малые предприятия на 2 года освобождаются от налога на акционерные общества и от местных налогов, снижаются другие налоги, для предпринимателей, работающих в депрессивных зонах, отменены выплаты в фонды социального обеспечения, иногда им даже выплачиваются подъёмные. В США малые предприятия, имеющие статус юридического лица и принадлежащие физическим лицам, уплачивают налог на доходы в 19% (стандартная ставка – 33%). Там бизнесмен может сэкономить на налоге за счёт собственного отпуска." "Неоправданно высокое налогообложение у нас буквально «убивает» малое предпринимательство, порой оставляя бизнесу не более 10% полученной прибыли."
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zРадио написав:Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери
Вы ошибаетесь, упоминая этот процесс в прошлом. Крупный бизнес -штука инертная, договора минимум годовые, в 2015 падения оборотов с северным соседом толком не было, процесс постепенный, вот сейчас падение в два раза по сравнению с 14-м годом. За этот же период рост Европы процентов 5-7, не сильно нас там ждут, даже с демпинговым ценами. А внутренний рынок насыщен. В целом, не смертельно, у нас минус 15…18%, но денег таки меньше, у всех.
Так и не понял, где я ошибся. Северный "сосед" развернул полномасштабную торговую войну с нами еще летом 2013-го во время финализации политической части Соглашения об Ассоциации. До этого в 2012 устраивал мелкие пакости - то в сырах что-то "нашли", то в конфетах.
Референтный год в торговых отношениях - 2011. Тогда экспорт в РФ составлял 20 млрд долларов. В 2013 - 15. А в 2015 уже всего 5!
Насчет рынка ЕС - да, не ждут. С этим спорить не стану. В ЕС никого не ждут. Это очень насыщенный зрелый рынок. Нужно было на этапе подписания экономической части лучше торговаться, а не поклоны отпускать...