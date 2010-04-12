Додано: Суб 27 жов, 2018 16:32

"легке" життя ФОПів™))) ч. 4detroytred написав:ДоллярчикЧтобы развивался малый бизнес должно быть так, как в статье:... osudarstvu....щось таке- от пару цитат з тої статті:"Помочь малому бизнесу? Изучаем западный опытПредел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами.""В Америке нет ограничений для предпринимателей по найму работников, достаточно получить специальный номер в налоговой службе для уплаты налогов за своих работников. А в Германии принят закон, упрощающий передачу бизнеса наследнику. Если он хотя бы 10 лет будет вести дела в прежних объёмах, его полностью освободят от уплаты полагающегося налога. В Великобритании закон даёт право малым предприятиям с числом занятых до 50 человек, откладывать оплату за полученные товары и услуги на месяц."... а тут трохи для пана Сибарита(про податки)"Одной из самых лучших государственных поддержек стартового бизнеса в Европе считается немецкая. Так, например, в Германии первые два года существования малое предприятие освобождается от всех выплат (в Испании – на 5 лет), в кризис налог на прибыль снизили с 39% до менее чем 30%, уменьшили отчисления в фонды соцстрахования (взнос по безработице – с 6,5% до 3,3%). Во Франции созданные малые предприятия на 2 года освобождаются от налога на акционерные общества и от местных налогов, снижаются другие налоги, для предпринимателей, работающих в депрессивных зонах, отменены выплаты в фонды социального обеспечения, иногда им даже выплачиваются подъёмные. В США малые предприятия, имеющие статус юридического лица и принадлежащие физическим лицам, уплачивают налог на доходы в 19% (стандартная ставка – 33%). Там бизнесмен может сэкономить на налоге за счёт собственного отпуска.""Неоправданно высокое налогообложение у нас буквально «убивает» малое предпринимательство, порой оставляя бизнесу не более 10% полученной прибыли."