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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6638663966406641

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:05

Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.

І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.

Дальше по ссылке:
https://dt.ua/internal/podatok-na-zhadibnist-292207_.html

Довольно большой текст, далеко не только про резидента.

Ещё цитата оттуда:

"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:11

О деньгах. Тут https://курс.ком.юа/novost/86486-progno ... u-nedelju/ пишут, что

"Вечером пятницы 26 октября стало известно, что в этот день Министерство финансов возместило экспортерам НДС сразу на сумму 5,6 млрд.гривен – больше, чем за весь предыдущий месяц."

С понедельника вверх?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:28

  Грйс-мэн написав:Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.

І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.

Дальше по ссылке:
https://dt.ua/internal/podatok-na-zhadibnist-292207_.html

Довольно большой текст, далеко не только про резидента.

Ещё цитата оттуда:

"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."


Зображення
Припускаю, що позичили у "того, кого треба."
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:32

Re: Валютный рынок в контексте

"легке" життя ФОПів™))) ч. 4
detroytred написав:
Доллярчик
Чтобы развивался малый бизнес должно быть так, как в статье:
http://www.prostobiz.ua/biznes/razvitie ... osudarstvu

....щось таке :D
- от пару цитат з тої статті:
"Помочь малому бизнесу? Изучаем западный опыт
Предел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами."

"В Америке нет ограничений для предпринимателей по найму работников, достаточно получить специальный номер в налоговой службе для уплаты налогов за своих работников. А в Германии принят закон, упрощающий передачу бизнеса наследнику. Если он хотя бы 10 лет будет вести дела в прежних объёмах, его полностью освободят от уплаты полагающегося налога. В Великобритании закон даёт право малым предприятиям с числом занятых до 50 человек, откладывать оплату за полученные товары и услуги на месяц."

... а тут трохи для пана Сибарита :D (про податки)
"Одной из самых лучших государственных поддержек стартового бизнеса в Европе считается немецкая. Так, например, в Германии первые два года существования малое предприятие освобождается от всех выплат (в Испании – на 5 лет), в кризис налог на прибыль снизили с 39% до менее чем 30%, уменьшили отчисления в фонды соцстрахования (взнос по безработице – с 6,5% до 3,3%). Во Франции созданные малые предприятия на 2 года освобождаются от налога на акционерные общества и от местных налогов, снижаются другие налоги, для предпринимателей, работающих в депрессивных зонах, отменены выплаты в фонды социального обеспечения, иногда им даже выплачиваются подъёмные. В США малые предприятия, имеющие статус юридического лица и принадлежащие физическим лицам, уплачивают налог на доходы в 19% (стандартная ставка – 33%). Там бизнесмен может сэкономить на налоге за счёт собственного отпуска."
"Неоправданно высокое налогообложение у нас буквально «убивает» малое предпринимательство, порой оставляя бизнесу не более 10% полученной прибыли."
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:45

  Mazay256 написав:
  zРадио написав:Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери


Вы ошибаетесь, упоминая этот процесс в прошлом. Крупный бизнес -штука инертная, договора минимум годовые, в 2015 падения оборотов с северным соседом толком не было, процесс постепенный, вот сейчас падение в два раза по сравнению с 14-м годом. За этот же период рост Европы процентов 5-7, не сильно нас там ждут, даже с демпинговым ценами. А внутренний рынок насыщен. В целом, не смертельно, у нас минус 15…18%, но денег таки меньше, у всех.


Так и не понял, где я ошибся. Северный "сосед" развернул полномасштабную торговую войну с нами еще летом 2013-го во время финализации политической части Соглашения об Ассоциации. До этого в 2012 устраивал мелкие пакости - то в сырах что-то "нашли", то в конфетах.

Референтный год в торговых отношениях - 2011. Тогда экспорт в РФ составлял 20 млрд долларов. В 2013 - 15. А в 2015 уже всего 5!

По ссылке ниже детали:
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 09376.html

Насчет рынка ЕС - да, не ждут. С этим спорить не стану. В ЕС никого не ждут. Это очень насыщенный зрелый рынок. Нужно было на этапе подписания экономической части лучше торговаться, а не поклоны отпускать...
zРадио
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  #<1 ... 6638663966406641
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