Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.
Довольно большой текст, далеко не только про резидента.
Ещё цитата оттуда:
"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."
Грйс-мэн написав:Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.
Довольно большой текст, далеко не только про резидента.
Ещё цитата оттуда:
"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."
Припускаю, що позичили у "того, кого треба."
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zРадио написав:Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери
Вы ошибаетесь, упоминая этот процесс в прошлом. Крупный бизнес -штука инертная, договора минимум годовые, в 2015 падения оборотов с северным соседом толком не было, процесс постепенный, вот сейчас падение в два раза по сравнению с 14-м годом. За этот же период рост Европы процентов 5-7, не сильно нас там ждут, даже с демпинговым ценами. А внутренний рынок насыщен. В целом, не смертельно, у нас минус 15…18%, но денег таки меньше, у всех.
Так и не понял, где я ошибся. Северный "сосед" развернул полномасштабную торговую войну с нами еще летом 2013-го во время финализации политической части Соглашения об Ассоциации. До этого в 2012 устраивал мелкие пакости - то в сырах что-то "нашли", то в конфетах.
Референтный год в торговых отношениях - 2011. Тогда экспорт в РФ составлял 20 млрд долларов. В 2013 - 15. А в 2015 уже всего 5!
Насчет рынка ЕС - да, не ждут там нас. С этим не спорю. В ЕС никого не ждут. Это очень насыщенный зрелый рынок. Нужно было на этапе подписания экономической части добиваться торговых преференций и многомиллиардных кредитов, а не поклоны отпускать...