Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.
Довольно большой текст, далеко не только про резидента.
Ещё цитата оттуда:
"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."
Грйс-мэн написав:Податок на жадібність. Чому Україні так дорого обходяться зовнішні кредити.
Існує сто й одна причина, чому Україна змушена зараз позичати у приватних кредиторів гроші під 9,75% річних, — відхід інвесторів з ринків, що розвиваються, у США, не найкращий суверенний рейтинг, майбутні вибори, складнощі з МВФ, нарешті, безвихідь, що штовхає нашу країну на цей крок.
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.
Довольно большой текст, далеко не только про резидента.
Ещё цитата оттуда:
"У результаті ми вийшли на ринки в найгірший час, і нас буквально розтерзали спекулянти. Із країн, що розвиваються, цього року дорожче, ніж ми, ніхто коштів не залучав, і, напевно, не буде таких дурнів."
Припускаю, що позичили у "того, кого треба."
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zРадио написав:Объективно, в 2015 году не было альтернативы дефолту - крупнейший экспортный рынок закрыл для нас свои двери
Вы ошибаетесь, упоминая этот процесс в прошлом. Крупный бизнес -штука инертная, договора минимум годовые, в 2015 падения оборотов с северным соседом толком не было, процесс постепенный, вот сейчас падение в два раза по сравнению с 14-м годом. За этот же период рост Европы процентов 5-7, не сильно нас там ждут, даже с демпинговым ценами. А внутренний рынок насыщен. В целом, не смертельно, у нас минус 15…18%, но денег таки меньше, у всех.
Так и не понял, где я ошибся. Северный "сосед" развернул полномасштабную торговую войну с нами еще летом 2013-го во время финализации политической части Соглашения об Ассоциации. До этого в 2012 устраивал мелкие пакости - то в сырах что-то "нашли", то в конфетах.
Референтный год в торговых отношениях - 2011. Тогда экспорт в РФ составлял 20 млрд долларов. В 2013 - 15. А в 2015 уже всего 5!
Насчет рынка ЕС - да, не ждут там нас. С этим не спорю. В ЕС никого не ждут. Это очень насыщенный зрелый рынок. Нужно было на этапе подписания экономической части добиваться торговых преференций и многомиллиардных кредитов, а не поклоны отпускать...
....щось таке - от пару цитат з тої статті: "Помочь малому бизнесу? Изучаем западный опыт Предел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами."
"В Америке нет ограничений для предпринимателей по найму работников, достаточно получить специальный номер в налоговой службе для уплаты налогов за своих работников. А в Германии принят закон, упрощающий передачу бизнеса наследнику. Если он хотя бы 10 лет будет вести дела в прежних объёмах, его полностью освободят от уплаты полагающегося налога. В Великобритании закон даёт право малым предприятиям с числом занятых до 50 человек, откладывать оплату за полученные товары и услуги на месяц."
... а тут трохи для пана Сибарита (про податки) "Одной из самых лучших государственных поддержек стартового бизнеса в Европе считается немецкая. Так, например, в Германии первые два года существования малое предприятие освобождается от всех выплат (в Испании – на 5 лет), в кризис налог на прибыль снизили с 39% до менее чем 30%, уменьшили отчисления в фонды соцстрахования (взнос по безработице – с 6,5% до 3,3%). Во Франции созданные малые предприятия на 2 года освобождаются от налога на акционерные общества и от местных налогов, снижаются другие налоги, для предпринимателей, работающих в депрессивных зонах, отменены выплаты в фонды социального обеспечения, иногда им даже выплачиваются подъёмные. В США малые предприятия, имеющие статус юридического лица и принадлежащие физическим лицам, уплачивают налог на доходы в 19% (стандартная ставка – 33%). Там бизнесмен может сэкономить на налоге за счёт собственного отпуска." "Неоправданно высокое налогообложение у нас буквально «убивает» малое предпринимательство, порой оставляя бизнесу не более 10% полученной прибыли."
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Друже,Будівельник. А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок Розумна людина, різного роду нечисть безкоштовно на ці сторінки ретранслювати не буде. Це може робити або ідейний ворог, або проплачений. На ідейного він також не тягне.
Читаючи вас, переконуюсь, що більшого ідейного ворога чим ви годі і шукати... Особливо, коли такий патріот бере на себе право визначати хто ворог, а хто нє... Тут ви з василем як сіамські близнюки!
Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-naftogazu-privlech-1-mlrd-1540375849.html Интересно, под какой % займут. В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром. Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?
Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.[/quote][/quote]Ви надіюсь памятаєте що а - це державна компанія б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.