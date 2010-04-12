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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6639664066416642

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:45

В Европе прекратят производство компьютеров
Закроется последний на континенте завод
Мощности перенесут в Японию
В немецком Аугсбурге в 2020 году будет закрыт завод японской корпорации Fujitsu, производящий настольные компьютеры, ноутбуки и устройства для хранения информации.
Разработку, сборку и логистику перенесут в Японию.

https://comments.ua/world/638990-v-evrope-prekratyat-proizvodstvo.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:52

По словам эксперта, цены на спотовом рынке очень сильно подвержены колебаниям и паническим настроениям. И, конечно, намного выше, чем цены по долгосрочным и среднесрочным контрактам. Однако когда говорят о паритетных ценах – имеют в виду именно цены на спотовом рынке.

Предполагается, что складывать паритетную цену на газ украинские чиновники будут, высчитывая среднее арифметическое цен на европейском хабе за полгода. И по этой цене продавать газ населению.

Говоря о разнице цен европейского хаба и цен по долгосрочным и среднесрочным контрактам, Геннадий Рябцев привел такой пример. Когда во время памятной акции "Прикрути" Украина закупила газ в Польше, его цена оказалась в 7 раз выше, чем контрактные цены на газ.

https://kurs.com.ua/novost/86212-spori-o-cenah-na-skolko-virastut-tarifi-na-gaz-i-otoplenie/
Не знаю, на сколько это соответствует истине, может, кто в курсе?
(Имею ввиду не подчёркнутое, а всё сообщение).

Другая сторона вопроса.
Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что контроль потребления тепловой энергии позволяет существенно уменьшить коммунальные счета.

Об этом он заявил в эфире ТК "Прямой", передает Правительственный портал.

"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мероприятий платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне - 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно выполнимый", - отметил Зубко.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642023/
С оной стороны господин Зубко прав, но с другой стороны хорошо было бы если бы он сказал, сколько стоили "энергоэффективные мероприятия" по этому "конкретному дому" и кому он предлагает оплачивать эти расходы (полагаю, достаточно немалые).
Если он говорит правду, то, может, дополнительные доходы от повышения цен стоит направить не Нафтогазу и лично товарищу Коболеву, а в целевой фонд на утепление домов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:10

Долярчик
Да Долярчик,тяжело тебе чайком торговать....
ROLF
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