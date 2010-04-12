Додано: Суб 27 жов, 2018 20:52

По словам эксперта, цены на спотовом рынке очень сильно подвержены колебаниям и паническим настроениям. И, конечно, намного выше, чем цены по долгосрочным и среднесрочным контрактам. Однако когда говорят о паритетных ценах – имеют в виду именно цены на спотовом рынке.



Предполагается, что складывать паритетную цену на газ украинские чиновники будут, высчитывая среднее арифметическое цен на европейском хабе за полгода. И по этой цене продавать газ населению.



Говоря о разнице цен европейского хаба и цен по долгосрочным и среднесрочным контрактам, Геннадий Рябцев привел такой пример. Когда во время памятной акции "Прикрути" Украина закупила газ в Польше, его цена оказалась в 7 раз выше, чем контрактные цены на газ.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что контроль потребления тепловой энергии позволяет существенно уменьшить коммунальные счета.



Об этом он заявил в эфире ТК "Прямой", передает Правительственный портал.



"Мы можем продемонстрировать на конкретном доме в Днепровском районе города Киева, который за счет проведенных энергоэффективных мероприятий платил за потребляемую тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне - 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома - 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза, и этот путь абсолютно выполнимый", - отметил Зубко.

Не знаю, на сколько это соответствует истине, может, кто в курсе?(Имею ввиду не подчёркнутое, а всё сообщение).Другая сторона вопроса.С оной стороны господин Зубко прав, но с другой стороны хорошо было бы если бы он сказал, сколько стоили "энергоэффективные мероприятия" по этому "конкретному дому" и кому он предлагает оплачивать эти расходы (полагаю, достаточно немалые).Если он говорит правду, то, может, дополнительные доходы от повышения цен стоит направить не Нафтогазу и лично товарищу Коболеву, а в целевой фонд на утепление домов?