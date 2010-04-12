Додано: Суб 27 жов, 2018 21:22

Заявление редакции «Новой газеты»



Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.



Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот.



Особенно отвратительно, когда в основании «волны народного возмущения» — откровенная ложь.

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Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов.

«Я постоянно напоминаю о том, что у нас нет табуирования агрессии, нет понятия неприкосновенности чужой жизни, личности, территории и т. д. Поэтому дети вырастают в ситуации, когда могут проявлять агрессию без последствий. А когда они растут в ситуации дозволенности нарушения чужих границ, то они эти границы нарушают по эскалации. Чем дальше — тем больше. У людей возникает представление, что если тебе плохо, если тебе причинили какой-то вред, то разрешать конфликт можно именно таким способом. Стопора у таких людей уже нет», — рассказала Ирина Писаренко.

Прошу прощения за пост не по теме.Здесь речь о России и конкретных случаях, но имеет более общее значение. И актуально и для нас, многие проблемы у нас общие, как бы мы не открешивались от РФ.Хотя проблемы агрессивности, лживой информации и троллизма, похоже, становятся (стали?) общемировыми.