Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.
Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот.
Особенно отвратительно, когда в основании «волны народного возмущения» — откровенная ложь. ...... Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов.
«Я постоянно напоминаю о том, что у нас нет табуирования агрессии, нет понятия неприкосновенности чужой жизни, личности, территории и т. д. Поэтому дети вырастают в ситуации, когда могут проявлять агрессию без последствий. А когда они растут в ситуации дозволенности нарушения чужих границ, то они эти границы нарушают по эскалации. Чем дальше — тем больше. У людей возникает представление, что если тебе плохо, если тебе причинили какой-то вред, то разрешать конфликт можно именно таким способом. Стопора у таких людей уже нет», — рассказала Ирина Писаренко.
ЛАД Без вариантов! Даже Девочка из фемен в предзаписке написала - все фейк! Отак и живем...
А кому щас легко?
Даже, думаю, большинству присутствующих на форуме успешных, грамотных, ранее даже зажиточных (почти средний класс ) пенсионеров, потерявших за последние пару-тройку лет больше половины своего рантьевского существования в банках - не сладко...
Любой самый слабый бизнес приносит в год точно больше даже бывших 30% годовых в грн на депо без учета курса!
Однако стовпчики именно Баксика меня возбуждают. Либо Бакс решил,шо бизнеса уже фатит...