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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6639664066416642

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:10

Долярчик
Да Долярчик,тяжело тебе чайком торговать....
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:22

Прошу прощения за пост не по теме.
Заявление редакции «Новой газеты»

Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.

Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот.

Особенно отвратительно, когда в основании «волны народного возмущения» — откровенная ложь.
......
Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/18/78241-novye-ugrozy-v-adres-novoy-gazety?utm_source=push
«Я постоянно напоминаю о том, что у нас нет табуирования агрессии, нет понятия неприкосновенности чужой жизни, личности, территории и т. д. Поэтому дети вырастают в ситуации, когда могут проявлять агрессию без последствий. А когда они растут в ситуации дозволенности нарушения чужих границ, то они эти границы нарушают по эскалации. Чем дальше — тем больше. У людей возникает представление, что если тебе плохо, если тебе причинили какой-то вред, то разрешать конфликт можно именно таким способом. Стопора у таких людей уже нет», — рассказала Ирина Писаренко.

https://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/17/1739876.html
Здесь речь о России и конкретных случаях, но имеет более общее значение. И актуально и для нас, многие проблемы у нас общие, как бы мы не открешивались от РФ.

Хотя проблемы агрессивности, лживой информации и троллизма, похоже, становятся (стали?) общемировыми.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:29

ЛАД
Без вариантов! :D
Даже Девочка из фемен в предзаписке написала - все фейк!
Отак и живем...

А кому щас легко?

Даже, думаю, большинству присутствующих на форуме успешных, грамотных, ранее даже зажиточных (почти средний класс :D ) пенсионеров, потерявших за последние пару-тройку лет больше половины своего рантьевского существования в банках - не сладко... :wink:

Любой самый слабый бизнес приносит в год точно больше даже бывших 30% годовых в грн на депо без учета курса! :mrgreen:

Однако стовпчики именно Баксика меня возбуждают.
Либо Бакс решил,шо бизнеса уже фатит...
дарий
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