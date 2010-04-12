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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6639664066416642

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 926
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:10

Долярчик
Да Долярчик,тяжело тебе чайком торговать....
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:22

Прошу прощения за пост не по теме.
Заявление редакции «Новой газеты»

Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.

Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот.

Особенно отвратительно, когда в основании «волны народного возмущения» — откровенная ложь.
......
Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/18/78241-novye-ugrozy-v-adres-novoy-gazety?utm_source=push
«Я постоянно напоминаю о том, что у нас нет табуирования агрессии, нет понятия неприкосновенности чужой жизни, личности, территории и т. д. Поэтому дети вырастают в ситуации, когда могут проявлять агрессию без последствий. А когда они растут в ситуации дозволенности нарушения чужих границ, то они эти границы нарушают по эскалации. Чем дальше — тем больше. У людей возникает представление, что если тебе плохо, если тебе причинили какой-то вред, то разрешать конфликт можно именно таким способом. Стопора у таких людей уже нет», — рассказала Ирина Писаренко.

https://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/17/1739876.html
Здесь речь о России и конкретных случаях, но имеет более общее значение. И актуально и для нас, многие проблемы у нас общие, как бы мы не открешивались от РФ.

Хотя проблемы агрессивности, лживой информации и троллизма, похоже, становятся (стали?) общемировыми.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:29

это точно.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 28 жов, 2018 09:19, всього редагувалось 3 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 23:52

[quote="4483956:ЛАД"][quote="4483943:дарий"]
..........
Ви надіюсь памятаєте що
а - це державна компанія
б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.
Подтвердить цифрами можете?

https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman
90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14

  987 написав:https://censor.net.ua/news/3092340/90_p ... _groyisman
90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3092340


Яркий пример циничного вранья со стороны Гройсмана. Любой бухгалтер и вообще человек, знающий азы бухучета, понимает, что прибыль - это то, что остается уже после начисления "чрезмерных зарплат и премий".
Тут "слегка очередность подменили".
Тошнит уже от вранья нашей власти.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:20

Долярчику!

Вот как надо торговать и працивников не надо брать! Так можно написать ценники на каждом товаре,поставить банку для кассы и много открыть точек,а самому только кассу из банок забирать! https://www.youtube.com/watch?v=yeoFrZrhkXQ
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:33

...пару слів з "легкого" життя ФОПа))

  дарий написав:Любой самый слабый бизнес приносит в год точно больше даже бывших 30% годовых в грн на депо без учета курса!

Однако стовпчики именно Баксика меня возбуждают.
Либо Бакс решил,шо бизнеса уже фатит...

1)... так і є! - в мене за минулий рік вийшло 36-38%(вже трохи призабув) річних ЧИСТОГО(після податків і оренди) прибутку!
- а за цей рік - теж в січні відзвітую! ))
2)... а які саме стовпчики? - гривневі, які Я розкидав на кожен місяць весни(з поповненням і без) бо навесні робитиму ремонт...... - чи долярчикові, які Я розкидав на кожен місяць осені/зими і до половини весни?
3)...дуже активного бізнеса(7днів/тиждень і 2-3дні вихідних на квартал) - Я вже давно вирішив, що ДОСИТЬ!
- то ж вже наступного року(щонайпізнішше з весни) - буду активність зменшувати на 5-6 робочих днів/тиждень)) - бо зробивши підрахуя, дійшов до висновку, що навіть, взявши до себе ТОЛКОВОГО продавця(а такого ще фіг-знайдеш) - мені вийде ДЕШЕВШЕ і меншгеморойнішше робити 8днів/місяць вихідних!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:39

  987 написав:Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо.


Если заметили ребята, оперируют будущим временем.

А будет справедливо для получателей субсидий - у кого-то забрать и получателям субсидий дать на шару.

Получается те кто работают по-белому, то есть по-честному, будут платить дважды "справедливую цену на газ" плюс на субсидии отстегивать, ладно пенсионерам и инвалидам отстегивать, святое, так еще и огромной массе непонятных жующих людей.
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