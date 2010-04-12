Долярчик
Да Долярчик,тяжело тебе чайком торговать....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:22
Прошу прощения за пост не по теме.
Здесь речь о России и конкретных случаях, но имеет более общее значение. И актуально и для нас, многие проблемы у нас общие, как бы мы не открешивались от РФ.
Хотя проблемы агрессивности, лживой информации и троллизма, похоже, становятся (стали?) общемировыми.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:29
это точно.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 28 жов, 2018 09:19, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 27 жов, 2018 23:52
[quote="4483956:ЛАД"][quote="4483943:дарий"]
..........
Ви надіюсь памятаєте що
а - це державна компанія
б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет.
Подтвердить цифрами можете?
90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – ГройсманНАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман. Источник:
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14
Яркий пример циничного вранья со стороны Гройсмана. Любой бухгалтер и вообще человек, знающий азы бухучета, понимает, что прибыль - это то, что остается уже после начисления "чрезмерных зарплат и премий".
Тут "слегка очередность подменили".
Тошнит уже от вранья нашей власти.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:20
Долярчику!
Вот как надо торговать и працивников не надо брать! Так можно написать ценники на каждом товаре,поставить банку для кассы и много открыть точек,а самому только кассу из банок забирать!
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:33
...пару слів з "легкого" життя ФОПа))
1)... так і є! - в мене за минулий рік вийшло 36-38%(вже трохи призабув) річних ЧИСТОГО(після податків і оренди) прибутку!
- а за цей рік - теж в січні відзвітую! ))
2)... а які саме стовпчики? - гривневі, які Я розкидав на кожен місяць весни(з поповненням і без) бо навесні робитиму ремонт...... - чи долярчикові, які Я розкидав на кожен місяць осені/зими і до половини весни?
3)...дуже активного бізнеса(7днів/тиждень і 2-3дні вихідних на квартал) - Я вже давно вирішив, що ДОСИТЬ!
- то ж вже наступного року(щонайпізнішше з весни) - буду активність зменшувати на 5-6 робочих днів/тиждень)) - бо зробивши підрахуя, дійшов до висновку, що навіть, взявши до себе ТОЛКОВОГО продавця(а такого ще фіг-знайдеш) - мені вийде ДЕШЕВШЕ і меншгеморойнішше робити 8днів/місяць вихідних!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:39
Если заметили ребята, оперируют будущим временем.
А будет справедливо для получателей субсидий - у кого-то забрать и получателям субсидий дать на шару.
Получается те кто работают по-белому, то есть по-честному, будут платить дважды "справедливую цену на газ" плюс на субсидии отстегивать, ладно пенсионерам и инвалидам отстегивать, святое, так еще и огромной массе непонятных жующих людей.
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