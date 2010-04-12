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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6640664166426643

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 927
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:05

  ребе Нок написав:
  freeze написав:Если заметили ребята, оперируют будущим временем.

Ребята оперируют обещаниями, лишь бы на должностях посидеть подольше.Зображення

Они не "оперируют обещаниями", они сознательно врут. Аферисты
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.obozrevatel.com/politics/ze ... -video.htm
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:44

Бачу, в неділю гіперактивність різних «експертів», :mrgreen: тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал. :D
В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:
1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону
2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.
3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8% :!: )
4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.
5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.
6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.
7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.
8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.
9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.
10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.
11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він …такий) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах». :mrgreen:
12. Якщо не забанять, бо не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.
нетотожнийдефініцій
 
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