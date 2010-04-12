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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6640664166426643 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 927 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 590 Всього голосів : 927 Додано: Нед 28 жов, 2018 14:26 Re: Валютный рынок в контексте https://www.obozrevatel.com/politics/ze ... -video.htm ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5127 З нами з: 19.10.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 14:44 тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.

В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:

1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону

2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.

3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8% )

4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.

5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.

6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.

7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.

8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.

9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.

10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.

11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він … такий - прочини йому двері на півноги так мокшанська зграя винесе їх разом з вікнами) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».

12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.

13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВП



Бачу, в неділю гіперактивність різних «ватоольгіноукраїнофобоекспертів»,тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8%4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він … такий - прочини йому двері на півноги так мокшанська зграя винесе їх разом з вікнами) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВП Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Нед 28 жов, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз. нетотожнийдефініцій Повідомлень: 23 З нами з: 30.09.18 Подякував: 29 раз. Подякували: 11 раз. Профіль 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 15:21 нетотожнийдефініцій есть сомнения что ты сам это написал, все же както видно примерно уровень писателя. Методичка?

Ну и опять же вопрос по газу. Написано:

1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону

А что там суд обязал купить у газпрома 4-5 млрд кубов газа в 18 году, получается купили уже? есть сомнения что ты сам это написал, все же както видно примерно уровень писателя. Методичка?Ну и опять же вопрос по газу. Написано:А что там суд обязал купить у газпрома 4-5 млрд кубов газа в 18 году, получается купили уже? ДС мне друг, но истина дороже ребе Нок

Повідомлень: 1483 З нами з: 02.03.15 Подякував: 261 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 15:24 нетотожнийдефініцій написав: Бачу, в неділю гіперактивність різних «ватоольгіноукраїнофобоекспертів», тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.

В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:

1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону

2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.

3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8% )

4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.

5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.

6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.

7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.

8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.

9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.

10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.

11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він …такий) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».

12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.

13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВП



Бачу, в неділю гіперактивність різних «ватоольгіноукраїнофобоекспертів»,тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8%4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він …такий) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВП упал на 65% и вырос на 30%. Ну и девальвация в 350%. упал на 65% и вырос на 30%. Ну и девальвация в 350%. Moneta Повідомлень: 1801 З нами з: 26.06.11 Подякував: 23 раз. Подякували: 391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 15:33 Hетотожнийдефініцій, Ви дуже інформовані, фактори за гривню приймаються.

А фактори проти? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 25916 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 15:37 Квесторе_поверніться написав: Hетотожнийдефініцій фактори за гривню приймаються.

А фактори проти? фактори за гривню приймаються.



«Ватоольгіноукраїнофобоексперт»? /С/ «Ватоольгіноукраїнофобоексперт»? /С/ Bayern Повідомлень: 332 З нами з: 03.06.17 Подякував: 121 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 16:00 Re: Валютный рынок в контексте Квесторе_поверніться написав: Hетотожнийдефініцій, Ви дуже інформовані, фактори за гривню приймаються.

А фактори проти? Hетотожнийдефініцій, Ви дуже інформовані, фактори за гривню приймаються.А фактори проти?

Розбуди будь-якого українця серед ночі і спитай про фактори проти гривні - буде захлинаючись і не зупиняючись перелічувати аж до ранку, спитай фактори за гривню відбере мову аж до ранку З факторами проти гривні, уряду, Порошенко, Гройсмана, тут і на подібних ресурсах дуже успішно працюють вузькі спеціалісти з запорєбріка та російські ЗМІ, та патетика руського міра на яку РФ витрачає 7 млрд. доларів на рік, причому успішно витрачає, ми це бачимо в тому числі і тут. Тому не буду відбирати у місцевих їх чергову пайку на бояришнік, Ви вже бачите їх реакцію на мій допис і це лише початок тесту на русошвайність. Далі буде Розбуди будь-якого українця серед ночі і спитай про фактори проти гривні - буде захлинаючись і не зупиняючись перелічувати аж до ранку, спитай фактори за гривню відбере мову аж до ранкуЗ факторами проти гривні, уряду, Порошенко, Гройсмана, тут і на подібних ресурсах дуже успішно працюють вузькі спеціалісти з запорєбріка та російські ЗМІ, та патетика руського міра на яку РФ витрачає 7 млрд. доларів на рік, причому успішно витрачає, ми це бачимо в тому числі і тут. Тому не буду відбирати у місцевих їх чергову пайку на бояришнік, Вибачите їх реакцію на мій допис і це лише початок тесту на русошвайність. Далі буде нетотожнийдефініцій Повідомлень: 23 З нами з: 30.09.18 Подякував: 29 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 16:26 нетотожнийдефініцій написав: Бачу, в неділю гіперактивність різних «ватоольгіноукраїнофобоекспертів», тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.

В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:

1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону

2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.

3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8% )

4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.

5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.

6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.

7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.

8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.

9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.

10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.

11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він … такий - прочини йому двері на півноги так мокшанська зграя винесе їх разом з вікнами) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».

12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.

13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВП



Бачу, в неділю гіперактивність різних «ватоольгіноукраїнофобоекспертів»,тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8%4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він … такий - прочини йому двері на півноги так мокшанська зграя винесе їх разом з вікнами) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВП



5 ботов плюсанули шестого за методичку с банковой?



особенно поржать с пунктов:

4.там рост из-за низкой базы, кстати по зерну квоты на год закрыли уже в конце января

6.афигенная "перемога" занимать по ставке 10%, т.е на 2-2.5% выше средней в мире, мои аплодисменты Кабмину и Минфину.

8. не факт

9. со знаками препинания проблема, кто там кому в фору дал не ясно

10. ага бачили,рекордный залишок коштів на ЕКР теж бачили

11. сам мабудь з Польші строчишь у перерві після прибирання туалетів

12.про валюту нічого. 28.30 після 28.40 -звісно що перемога.

13.табличка сумна, бачу що попереду ще 15 років злиднів і знущання з українського народу 5 ботов плюсанули шестого за методичку с банковой?особенно поржать с пунктов:4.там рост из-за низкой базы, кстати по зерну квоты на год закрыли уже в конце января6.афигенная "перемога" занимать по ставке 10%, т.е на 2-2.5% выше средней в мире, мои аплодисменты Кабмину и Минфину.8. не факт9. со знаками препинания проблема, кто там кому в фору дал не ясно10. ага бачили,рекордный залишок коштів на ЕКР теж бачили11. сам мабудь з Польші строчишь у перерві після прибирання туалетів12.про валюту нічого. 28.30 після 28.40 -звісно що перемога.13.табличка сумна, бачу що попереду ще 15 років злиднів і знущання з українського народу h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,

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