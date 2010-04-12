что значит тоже? это что скрытое "приглашение к столу"
You don't have to do this all together.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:28
что значит тоже? это что скрытое "приглашение к столу"
You don't have to do this all together.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:41
Так вы тоже не кушайте с инфопомойки.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:50
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:00
В принципе согласен со всем, но хотел бы уточнить это положение.
Масонерии и золотому миллиарду глубоко насрать на наши фамилии.
Для них главное, чтобы процесс нашей интеграции в этот золотой миллиард был необратимым. И общественные настроения наглядно подтверждают на предстоящих выборах этот выбор украинской нации. Да ЕС и НАТО. Нет русскому миру, русскому варварству, дикости и отсталости.
Это главное.
А фамилии детали.
Эти фамилии очень важны для нас.
Одна фамилия может привести нас к полоценному членству в золотом миллираде через пять лет, а другая только через пятнадцать.
Разница в десять лет с исторической точки зрения для масонов ничего не значит. Для них это мгновение.
Для нас десять лет с точки зрения человеческой жиизни значат очень много, ведь это 1/7 нашей жизни. Мы не хотим тратить её на транзит и жизнь в пути. Мы поставим галочку напротив той фамилии, которая способна по своим моральным и деловым качествам завершить этот транзит быстрее всех.
Обратите внимание, моральные качества (в т.ч. порядочность, честность, патриотизм и т.п. ) должны стоять на первом месте.
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:09
нетотожнийдефініцій
elektrischesSchiebedachautomatisch-из мануала к авто (немцы любят длинные слова), как и галичане
...не люблю русинів. Так мало серед них знайшов я справжніх характерів, а так багато дріб’язковості, вузького егоїзму, двоєдушності й пихи, що справді не знаю, за що я мав би їх любити, незважаючи навіть на ті тисячі більших і менших шпильок, які вони, не раз з найкращим наміром, вбивали мені під шкіру...."
Іван Франко, "Дещо про себе самого", 1897.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:22
Песику, ты два раза облажался.
1 - не знать квестора полное бычество
2 - вопрос очень правильный, т к чтобы сделать выводы нужно всесторонне смотреть на вещи
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:23
Ты разве забыл, что часть этой страны подло захватила русская гадина, убила 10 тысяч наших соотечественников, разрушила города, села и самый индустриально развитый район, ведет против нас экономическую и диверсионную войну???!!!
Если смотреть сквозь эту призму, то Украина проявила невиданную государственную стойкость, достойно выдержала удар и совершила огромный экономический рывок.
ЗЫ
Весь мир ценит и восторженно преклоняется.
Недавно был в Киевской филармонии на концерте Базельского мужского камерного хора. Концерт называется "Герои". Произведения Брамса и Шумана.
Перед концертом выступает посол Швейцарии. Говорит, он посвящается вам. Вы сейчас для нас герои. Так нейтральная Швейцария, которая должна бы молчать из-за своей нейтральности, не смогла не выразить своё восхищение и признательность украинскому народу.
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:24
Re: Валютный рынок в контексте
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