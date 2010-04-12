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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6641664266436644

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 927
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:28

  pesikot написав:Грйс-мэн
А вы кушаете тоже с помойки ? Если кушаете с помойки, то вопросов нет


что значит тоже? это что скрытое "приглашение к столу" :mrgreen:

You don't have to do this all together.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:41

  prodigy написав:
  pesikot написав:Грйс-мэн
А вы кушаете тоже с помойки ? Если кушаете с помойки, то вопросов нет


что значит тоже? это что скрытое "приглашение к столу" :mrgreen:

You don't have to do this all together.

Так вы тоже не кушайте с инфопомойки.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:50

  Bayern написав:
  Квесторе_поверніться написав:Hетотожнийдефініцій фактори за гривню приймаються.
А фактори проти?


«Ватоольгіноукраїнофобоексперт»? /С/ :shock:

то он пономарей перечитал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:00

  нетотожнийдефініцій написав:схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.


В принципе согласен со всем, но хотел бы уточнить это положение.
Масонерии и золотому миллиарду глубоко насрать на наши фамилии.
Для них главное, чтобы процесс нашей интеграции в этот золотой миллиард был необратимым. И общественные настроения наглядно подтверждают на предстоящих выборах этот выбор украинской нации. Да ЕС и НАТО. Нет русскому миру, русскому варварству, дикости и отсталости.
Это главное.
А фамилии детали.
Эти фамилии очень важны для нас.
Одна фамилия может привести нас к полоценному членству в золотом миллираде через пять лет, а другая только через пятнадцать.
Разница в десять лет с исторической точки зрения для масонов ничего не значит. Для них это мгновение.
Для нас десять лет с точки зрения человеческой жиизни значат очень много, ведь это 1/7 нашей жизни. Мы не хотим тратить её на транзит и жизнь в пути. Мы поставим галочку напротив той фамилии, которая способна по своим моральным и деловым качествам завершить этот транзит быстрее всех.
Обратите внимание, моральные качества (в т.ч. порядочность, честность, патриотизм и т.п. ) должны стоять на первом месте.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:09

нетотожнийдефініцій

elektrischesSchiebedachautomatisch-из мануала к авто (немцы любят длинные слова), как и галичане

...не люблю русинів. Так мало серед них знайшов я справжніх характерів, а так багато дріб’язковості, вузького егоїзму, двоєдушності й пихи, що справді не знаю, за що я мав би їх любити, незважаючи навіть на ті тисячі більших і менших шпильок, які вони, не раз з найкращим наміром, вбивали мені під шкіру...."

Іван Франко, "Дещо про себе самого", 1897.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:22

  Bayern написав:
  Квесторе_поверніться написав:Hетотожнийдефініцій фактори за гривню приймаються.
А фактори проти?


«Ватоольгіноукраїнофобоексперт»? /С/ :shock:


Песику, ты два раза облажался.
1 - не знать квестора полное бычество
2 - вопрос очень правильный, т к чтобы сделать выводы нужно всесторонне смотреть на вещи
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:23

  Moneta написав:упал на 65% и вырос на 30%. Ну и девальвация в 350%.


Ты разве забыл, что часть этой страны подло захватила русская гадина, убила 10 тысяч наших соотечественников, разрушила города, села и самый индустриально развитый район, ведет против нас экономическую и диверсионную войну???!!!
Если смотреть сквозь эту призму, то Украина проявила невиданную государственную стойкость, достойно выдержала удар и совершила огромный экономический рывок.
:P
ЗЫ
Весь мир ценит и восторженно преклоняется.
Недавно был в Киевской филармонии на концерте Базельского мужского камерного хора. Концерт называется "Герои". Произведения Брамса и Шумана.
Перед концертом выступает посол Швейцарии. Говорит, он посвящается вам. Вы сейчас для нас герои. Так нейтральная Швейцария, которая должна бы молчать из-за своей нейтральности, не смогла не выразить своё восхищение и признательность украинскому народу. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:В принципе согласен со всем, но хотел бы уточнить это положение.

Libo я більше не написав чим написав.
нетотожнийдефініцій
 
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