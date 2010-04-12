Додано: Нед 28 жов, 2018 19:00

нетотожнийдефініцій написав: схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.

схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.

В принципе согласен со всем, но хотел бы уточнить это положение.Масонерии и золотому миллиарду глубоко насрать на наши фамилии.Для них главное, чтобы процесс нашей интеграции в этот золотой миллиард был необратимым. И общественные настроения наглядно подтверждают на предстоящих выборах этот выбор украинской нации. Да ЕС и НАТО. Нет русскому миру, русскому варварству, дикости и отсталости.Это главное.А фамилии детали.Эти фамилии очень важны для нас.Одна фамилия может привести нас к полоценному членству в золотом миллираде через пять лет, а другая только через пятнадцать.Разница в десять лет с исторической точки зрения для масонов ничего не значит. Для них это мгновение.Для нас десять лет с точки зрения человеческой жиизни значат очень много, ведь это 1/7 нашей жизни. Мы не хотим тратить её на транзит и жизнь в пути. Мы поставим галочку напротив той фамилии, которая способна по своим моральным и деловым качествам завершить этот транзит быстрее всех.Обратите внимание, моральные качества (в т.ч. порядочность, честность, патриотизм и т.п. ) должны стоять на первом месте.