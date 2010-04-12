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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6642664366446645 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 927 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 590 Всього голосів : 927 Додано: Нед 28 жов, 2018 20:51 нетотожнийдефініцій



Бачу, в неділю гіперактивність різних «ватоольгіноукраїнофобоекспертів», тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.

В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:

1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону

2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.

3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8% )

4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.

5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.

6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.

7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.

8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.

9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.

10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.

11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він … такий - прочини йому двері на півноги так мокшанська зграя винесе їх разом з вікнами) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».

12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.

13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВП



Умничка! Ставлю двойной плюс!



Самсобиспраможний сам себе рассказал, сам все оценил, сам себя уже даже и заблокировал.. Ну и всех кругом покрасил...



Вам, мабуть, на политический форум... Бачу, в неділю гіперактивність різних «ватоольгіноукраїнофобоекспертів», тому напишу пару офтопних слів, доки модери знову на тиждень на запроторили на підвал.В п’ятницю долар обвалився, причин на те, міркую, є декілька, причому деякі з них, претендують на довгстрок, про що пізніше. Отже – 12 коп за півдня це немало, склався надлишок пропозиції долара, банки набрались його на довгу позицію ще при низькому курсі (постанова НБУ від 01.08. про зрівняння вимог до довгої та коротких позицій) розраховуючи на шалений традиційний осінній ріст (начиталися напевне тут будєтокадаражатєлєй), а тут БАЦ і нема, і треба грІвначка, підкреслюю – гривночка, не папір, не бумага, а гривночка! Тут, ще як на шкоду, декілька великих експортерів надумали також злити немалу суму валютної виручки. Каталізатором стало, можливо, супервдале, як на даний момент, розміщення єврооблігацій. Інші спекулі-бізнесмени також попали в халепу, завівши валюту під продаж на фоні багатоденного росту курсу долара, сподіваючись на пікову п’ятничну ціну, а коли курс, усупереч їх сподіванням почав падати, вже не змогли зняти цей долар з продажу, бо мусять по закону продати 50%, таким чином укріплюючи гривню. Не дивно, що цією ситуацію скористався НБУ і скупив 30 млн, що є нетиповим для осіннього доларового марафону. З огляду на рекордну виплату ПДВ в розмірі 5,6 млрд, не виключаю, що ця валюта принадиться для вирівнювання ситуації з можливим сплеском курсу на наступному тижні. В цілому, на довгострок, ситуацію з курсом бачу абсолютно контрольованою причому на користь гривні:1. Газ закачаний в повному об’ємі, що не передбачає валютних витрат на його закупівлю до кінця опалювального сезону2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.3. Стабільний поквартальний ріст ВВП (за останній квартал аж 3,8% )4. Рекордний ріст експорту в ЄС на 21% , а також активне освоєння нових ринків збуту на інших континентах.5. Рішення МВФ про виділення 3,9 млрд у передвиборчий період. Такого в історії ще не було, схоже, що в виборчому бюлетені США та ЄС, поставили жирну «пташку» перед фамілією Порошенко.6. Євробонди – інвестори ледве не побилися за них один перед одним пропонуючи валюту в об’ємах в два з гаком рази більше ніж планував Уряд, тобто кредитний рейтинг мудіса В3 та фітча В- більше дивиться за їх розумінням в сторону Ва2 та ВВВ ніж СА та СС.7. Впевнена позиція НБУ який не підняв облікову ставку, зваживиши всі вище перелічені причини, вказує на повну контрольованість ситуації на валютному ринку.8 Секвестр бюджету, схоже відміняється, Рева заявив про достатність коштів на субсидії, а страховка в 2 мільярди євро натякає на виконання дохідної частини бюджету без необхідності різких девальваційних рухів.9. Вибори: ставка на перемогу Порошенко дає фору владі на гру з курсом аж до солідної ревальвації у передвиборчий період, який в принципі вже почався.10. На протязі року всі ми бачили рівномірне витрачання бюджетних коштів, тому різкого, традиційного сплеску перед новим роком може і не бути.11. Прийняття закону про виведений капітал ……. Ой, вистачить писати, переживаю, що і так вніс смуту і роздор в ряди ольгінців, українофобів (прочитав сьогоднішні дописи у Улана і вщипнув себе чи часом я не сплю, чи часом я хоч в Україні, ну так там різномастна вата розперезалася, що вже і на модерів наїжджає, права перед ними там качають, ну руський мір він … такий - прочини йому двері на півноги так мокшанська зграя винесе їх разом з вікнами) та різних мастей пенсів з блиском «социалистической справедливости в глазах».12. Якщо не забанять, бо про валютний ринок в контексті якби не формат для неділі, допишу, можливо, ще з десяток пунктів, а поки що шануймося, бо ми того варті, а негаразди тимчасові, вистоїмо, виженемо.13. Не втримався, добавив для наочності табличку з ВВПУмничка! Ставлю двойной плюс!Самсобиспраможний сам себе рассказал, сам все оценил, сам себя уже даже и заблокировал.. Ну и всех кругом покрасил...Вам, мабуть, на политический форум... дарий

Повідомлень: 679 З нами з: 21.01.17 Подякував: 296 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 21:18 Re: Валютный рынок в контексте ЛАД написав: Народ, зачем полностью цитировать пост "Министерства правды" от неадекватного? Народ, зачем полностью цитировать пост "Министерства правды" от неадекватного?

Ватан та латентний сєпар хаміть ізволілі прикинувшись дурачком? Чи він таким і є? Риторичне питання, отже:

1. Нетотожний - тождественный.

2. Дефініций : ДЕФИНИЦИЯ (лат. definitio - определение) - логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем (денотата имени); 2) эксплицирующая значение термина. В процессе дефинирования термину должен быть непосредственно прописан в качестве его значения либо экстенсионал (объект), либо интенсионал (признак). Если термин явно не соотнесен ни с объектами, ни с признаками, он остается символом, не имеющим семантического значения. Определить термин, значит установить границы его применения. Строгая его дефиниция состоит из двух частей: дефиниендума (dfd) - определяемого имени, и дефиниенса (dfn) - определяющего выражения, раскрывающего смысл определяемого имени либо устанавливающего значение термина.



Ватани - перебуваючи на українському форумі вчіть солов'їну, мать вашу !!! Ватан та латентний сєпар хаміть ізволілі прикинувшись дурачком? Чи він таким і є? Риторичне питання, отже:1. Нетотожний - тождественный.2. Дефініций : ДЕФИНИЦИЯ (лат. definitio - определение) - логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем (денотата имени); 2) эксплицирующая значение термина. В процессе дефинирования термину должен быть непосредственно прописан в качестве его значения либо экстенсионал (объект), либо интенсионал (признак). Если термин явно не соотнесен ни с объектами, ни с признаками, он остается символом, не имеющим семантического значения. Определить термин, значит установить границы его применения. Строгая его дефиниция состоит из двух частей: дефиниендума (dfd) - определяемого имени, и дефиниенса (dfn) - определяющего выражения, раскрывающего смысл определяемого имени либо устанавливающего значение термина. нетотожнийдефініцій Повідомлень: 25 З нами з: 30.09.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 19 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 21:22 И ещё доктор Геббельс говорил, что чем ложь больше, тем легче в неё поверят.

2. Запаси вугілля на 7% вищі станом на кінець вересня в порівнянні з минулорічними.

Возможно и так. Хотя я нашёл

По состоянию на 10 сентября на складах находится более 1,9 млн тонн угля. Это на 7% выше показателя 2017 года.

https://korrespondent.net/business/economics/4009829-zapasy-uhlia-v-ukrayne-prevysyly-proshlohodnye

И там же

Напомним, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Согласно документу, запасы газа в подземных хранилищах к 1 ноября 2018 года должны составить 17 млрд куб. м, угля – 2,6 млн тонн (в т. ч. антрацитовых марок – 1 млн тонн , газовых – 1,6 млн тонн ), мазута – 130 тысяч тонн.

При этом

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период с 1 по 22 октября 2018 года снизились на 1,5% (24,6 тыс. тонн) – до 1,619 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на 22 октября составили 173,4 тыс. тонн против 200,6 тыс. на начало месяца (-13,6%), а газовой группы – 1 млн 445,6 тыс. тонн против 1,443 млн тонн на 1 октября (+0,2%).



Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 239 тыс. тонн, что на 12,8% меньше, чем на 1 октября-2018 (274 тыс. тонн).



Кабинет министров Украины в конце июля утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2018/19 гг. Согласно документу, запасы угля к 1 ноября 2018 года должны составить 2,6 млн тонн (в т.ч. антрацитовых марок – 1 млн тонн, газовых – 1,6 млн тонн).

Надеюсь, сравнить плановые цифры и реальные на 22.10 все могут.

Это так, для примера. Проверять все "аргументы" неадекватного (это не оскорбление, а перевод его ника на простой русский язык ) просто лень и жалко времени.

О "рекордном экспорте" и "блестящем" размещении евробондов и писать не хочется. Тем более, о последнем тут много писали.



P.s. Представляю себе, сколько воя и обвинений было бы в мой адрес, если бы я написал настолько не аргументированный пост. Причём, со стороны тех же ников, кот. поставили + неадекватному. Народ, зачем полностью цитировать пост "Министерства правды" от неадекватного? Давно известно, что "Ложь это правда".И ещё доктор Геббельс говорил, что чем ложь больше, тем легче в неё поверят.Возможно и так. Хотя я нашёлИ там жеПри этомНадеюсь, сравнить плановые цифры и реальные на 22.10 все могут.Это так, для примера. Проверять все "аргументы" неадекватного (это не оскорбление, а перевод его ника на простой русский язык) просто лень и жалко времени.О "рекордном экспорте" и "блестящем" размещении евробондов и писать не хочется. Тем более, о последнем тут много писали.P.s. Представляю себе, сколько воя и обвинений было бы в мой адрес, если бы я написал настолько не аргументированный пост. Причём, со стороны тех же ников, кот. поставили + неадекватному. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3334 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 21:23 ЛАД написав: При этом

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций и тепловых электростанций с 27 сентября по 4 октября сократились на 1,6%, до 531,7 тыс. тонн.



При этом запасы угля газовых марок сократились на 4,3%, до 735,6 тыс. тонн, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности. В При этом



Раз в неделю, начиная с марта, посещаю недалеко расположенный от моего колхоза сельский домик ...

Причем, дорога проходит мимо бывшей янекомладшенской Славтэц.

Довольно мощная ТЭЦ.

Весной гора антрацита (думаю, сто пудов днровского) высилась метров на 50 в высоту и 700 в длину.

Все лето радостно дымили, поддерживая частоту в системе во время ремонта атомных - дуристика летом компенсировать плановый ремонт атомных тэцами (засрали, сволочи, весь мой огород).

Зато теперь - пустота и порядок (как-то пока, мабуть, не договорились). Раз в неделю, начиная с марта, посещаю недалеко расположенный от моего колхоза сельский домик ...Причем, дорога проходит мимо бывшей янекомладшенской Славтэц.Довольно мощная ТЭЦ.Весной гора антрацита (думаю, сто пудов днровского) высилась метров на 50 в высоту и 700 в длину.Все лето радостно дымили, поддерживая частоту в системе во время ремонта атомных - дуристика летом компенсировать плановый ремонт атомных тэцами(засрали, сволочи, весь мой огород).Зато теперь - пустота и порядок (как-то пока, мабуть, не договорились). Востаннє редагувалось дарий в Нед 28 жов, 2018 21:30, всього редагувалось 3 разів. дарий

Повідомлень: 679 З нами з: 21.01.17 Подякував: 296 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 21:24 нетотожнийдефініцій написав: ЛАД написав: Народ, зачем полностью цитировать пост "Министерства правды" от неадекватного? Народ, зачем полностью цитировать пост "Министерства правды" от неадекватного?

Ватан та латентний сєпар хаміть ізволілі прикинувшись дурачком? Чи він таким і є? Риторичне питання, отже:

1. Нетотожний - тождественный.

2. Дефініций : ДЕФИНИЦИЯ (лат. definitio - определение) - логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем (денотата имени); 2) эксплицирующая значение термина. В процессе дефинирования термину должен быть непосредственно прописан в качестве его значения либо экстенсионал (объект), либо интенсионал (признак). Если термин явно не соотнесен ни с объектами, ни с признаками, он остается символом, не имеющим семантического значения. Определить термин, значит установить границы его применения. Строгая его дефиниция состоит из двух частей: дефиниендума (dfd) - определяемого имени, и дефиниенса (dfn) - определяющего выражения, раскрывающего смысл определяемого имени либо устанавливающего значение термина.



Ватани - перебуваючи на українському форумі вчіть солов'їну, мать вашу !!! Ватан та латентний сєпар хаміть ізволілі прикинувшись дурачком? Чи він таким і є? Риторичне питання, отже:1. Нетотожний - тождественный.2. Дефініций : ДЕФИНИЦИЯ (лат. definitio - определение) - логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем (денотата имени); 2) эксплицирующая значение термина. В процессе дефинирования термину должен быть непосредственно прописан в качестве его значения либо экстенсионал (объект), либо интенсионал (признак). Если термин явно не соотнесен ни с объектами, ни с признаками, он остается символом, не имеющим семантического значения. Определить термин, значит установить границы его применения. Строгая его дефиниция состоит из двух частей: дефиниендума (dfd) - определяемого имени, и дефиниенса (dfn) - определяющего выражения, раскрывающего смысл определяемого имени либо устанавливающего значение термина.

Нетотожний - несоответствующий, а не тождественный...

http://sum.in.ua/s/netotozhnyj

Но текст просто зашибись, я бы плюсов наставила 100, ну что бы каждый глаз сломал ))) Нетотожний - несоответствующий, а не тождественный...Но текст просто зашибись, я бы плюсов наставила 100, ну что бы каждый глаз сломал ))) stm

Повідомлень: 1537 З нами з: 04.03.15 Подякував: 46 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 21:28 нетотожнийдефініцій написав:

1. Нетотожний - тождественный. 1. Нетотожний - тождественный.



"Патріоти" , перебуваючи на українському форумі , вчіть солов'їну, мать вашу !!!

Заодно и знаки препинания поучитесь ставить.

Нетотожний = нетождественный



2. Дефініций : ДЕФИНИЦИЯ (лат. definitio - определение) - логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем (денотата имени); 2) эксплицирующая значение термина. В процессе дефинирования термину должен быть непосредственно прописан в качестве его значения либо экстенсионал (объект), либо интенсионал (признак). Если термин явно не соотнесен ни с объектами, ни с признаками, он остается символом, не имеющим семантического значения. Определить термин, значит установить границы его применения. Строгая его дефиниция состоит из двух частей: дефиниендума (dfd) - определяемого имени, и дефиниенса (dfn) - определяющего выражения, раскрывающего смысл определяемого имени либо устанавливающего значение термина.

Короче - определение.

Итого - нетождественный определению, примерный смысл - неадекватный. Заодно и знаки препинания поучитесь ставить.тотожний =тождественныйКороче - определение.Итого -тождественный определению, примерный смысл - неадекватный. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3334 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 6642664366446645 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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