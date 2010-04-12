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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6642664366446645

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 927
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:52

Libo
Несколько позитивных фактов об украинской экономике вызвали у них такой приступ гнева

Гнев вызывает подтасовка фактов, а не факты.
Вы тоже считаете размещение евробондов под 9,75% блестящим результатом?
В остальном на Ваше хамство отвечать не буду, написал жалобу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 22:01

нетотожнийдефініцій
1. Научись пользоваться гугл-переводчиком.
2. Василь, пока что хамите вы с Либо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 22:14

  ЛАД написав:Libo
Несколько позитивных фактов об украинской экономике вызвали у них такой приступ гнева

Гнев вызывает подтасовка фактов, а не факты.
Вы тоже считаете размещение евробондов под 9,75% блестящим результатом?
В остальном на Ваше хамство отвечать не буду, написал жалобу.


Видишь ли, я тут много рассказываю и об Украине, и о США, и о других странах.
Говорю что мне в них нравится, что не нравится.
Наверно, где-то фитфти-фифти.
А тут я открываю и по никам знаю. О, вот уже что-то написала знакомая русская гнида. Я уже знаю, что именно. Потому что вы не напишите что-то позитивное. Сегодня над Украиной солнышко, я неожиданно заработал сотку, у меня хорошее настроение и я сегодня счастлив ...
Вы только срёте, срёте и срёте ...
От вас только вонь, вонь и вонь ...
И только потому, вы что русские и вы нас генетически ненавидите.
Вы всех ненавидите.
Правильно делают американцы, что приступили к вашей утилизации и обнулению.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 22:15

  ЛАД написав:дарий, stm
При этом + недекватному вы поставили. :?:

Помогите мне вывести этот пост в топ, я хочу что бы каждый форумчанин знал своих героев ))) хотя нет, просто обожаю приколы и маленькие пакости, ведь каждому надо будет перечитать всё и не один раз )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 22:31

дарий
Раз в неделю, начиная с марта, посещаю недалеко расположенный от моего колхоза сельский домик ...
Причем, дорога проходит мимо бывшей янекомладшенской Славтэц.
Довольно мощная ТЭЦ.
Весной гора антрацита (думаю, сто пудов днровского) высилась метров на 50 в высоту и 700 в длину.
Все лето радостно дымили, поддерживая частоту в системе во время ремонта атомных - дуристика летом компенсировать плановый ремонт атомных тэцами :oops: (засрали, сволочи, весь мой огород).
Зато теперь - пустота и порядок (как-то пока, мабуть, не договорились).


Энергокомпания "Донбассэнерго" закупила 150 тыс. тонн нефтекокса для использования на Славянской ТЭС (Донецкая обл.) в отопительном сезоне.

Об этом говорится в ответе компании на запрос "Апострофа".

"Для стабильного функционирования Славянской ТЭС и накопления топлива перед осенне-зимним максимумом нагрузки, ПАО "Донбассэнерго" подписало договора на поставку 150 тыс. тонн нефтекокса кораблями из США через Порт Южный терминал ТИС (Украина)", - сообщили в "Донбассэнерго". https://apostrophe.ua/news/business/ene ... yim/140447

Процент серы в нефтекоксе составляет 6,25%, что превышает норму 1,9% в несколько раз :(
Востаннє редагувалось LEXX в Нед 28 жов, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36

  zorka написав:
  ЛАД написав:Расстроил только "+" от Зорьки
не расстраивайтесь, мое субъективное мнение совпало с мнением автора поста, что вас бывает слишком много иногда.
....

Могу согласиться, наверное, так и есть.
Но Вы знаете, я хорошо помню первые годы форума.
Да, у меня тогда было меньше времени - ещё работал, соответственно, меньше писал. Но причина не только в этом.
Тогда на ветке было значительно больше толковых людей. Помню, бывало, только хочу задать вопрос, если что-то непонятно, смотрю, уже спросили.
Сегодня осталось мало людей, кот. могут не то что ответить, но хотя бы задать вопрос.
Никогда на форуме так много настолько заангажированных людей, троллей, кот. не важны факты, а важно подтасовать их и прокричать "Слава!". Не было желания и даже, по-моему, попыток клеить оппонентам политические ярлыки.
Были споры, порой горячие, порой они перехлёстывали через край, но не было столько хамства.
Мне кажется, что это в значительной степени это и приводит к тому, что толковые люди уходят с форума.
Мне хотелось помочь форуму. Но как-то в последнее время моё поведение на форуме становится (стало?) похоже на борьбу с ветряными мельницами. Стараниями нескольких троллей из меня сделали непонятно кого - врага? болтуна? не знаю кого? В результате в совершенно нормальном ответе striped каким-то образом находит самовлюблённость (с намёком на старческий маразм).
Невозможно бороться с троллями без поддержки администрации.
Столько оскорблений в мой адрес, как на форуме, я не слышал за всю жизнь.
У меня достаточно крепкая нервная система, но мне это уже надоело. Если администрацию устраивает хамство Либо, безграмотные подтасовки Василя и его клонов, то так тому и быть.
Вам отвечаю, потому что считаю Вас одним из оставшихся толковых людей и с уважением отношусь к Вашему мнению.
Извините, если что не так.

P.s. Неадекватному Васе, чтобы нарисовать полустраничный бред надо 5 минут. А я потом должен тратить время, чтобы найти ссылки и фактами доказать, что он пишет чушь? И за это получить обвинения в том, что я самовлюблённый идиот, враг народа и, вообще, меня слишком много? А оно мне надо?
Когда элементарно просто потребовать обязательности ссылок.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 жов, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:15

Можно вопрос?
Почему удалено у меня 5 постов, а письмо пришло об удалении только одного?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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