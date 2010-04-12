Несколько позитивных фактов об украинской экономике вызвали у них такой приступ гнева
Гнев вызывает подтасовка фактов, а не факты. Вы тоже считаете размещение евробондов под 9,75% блестящим результатом? В остальном на Ваше хамство отвечать не буду, написал жалобу.
Видишь ли, я тут много рассказываю и об Украине, и о США, и о других странах. Говорю что мне в них нравится, что не нравится. Наверно, где-то фитфти-фифти. А тут я открываю и по никам знаю. О, вот уже что-то написала знакомая русская гнида. Я уже знаю, что именно. Потому что вы не напишите что-то позитивное. Сегодня над Украиной солнышко, я неожиданно заработал сотку, у меня хорошее настроение и я сегодня счастлив ... Вы только срёте, срёте и срёте ... От вас только вонь, вонь и вонь ... И только потому, вы что русские и вы нас генетически ненавидите. Вы всех ненавидите. Правильно делают американцы, что приступили к вашей утилизации и обнулению.
ЛАД написав:дарий, stm При этом + недекватному вы поставили.
Помогите мне вывести этот пост в топ, я хочу что бы каждый форумчанин знал своих героев ))) хотя нет, просто обожаю приколы и маленькие пакости, ведь каждому надо будет перечитать всё и не один раз )))
Раз в неделю, начиная с марта, посещаю недалеко расположенный от моего колхоза сельский домик ... Причем, дорога проходит мимо бывшей янекомладшенской Славтэц. Довольно мощная ТЭЦ. Весной гора антрацита (думаю, сто пудов днровского) высилась метров на 50 в высоту и 700 в длину. Все лето радостно дымили, поддерживая частоту в системе во время ремонта атомных - дуристика летом компенсировать плановый ремонт атомных тэцами (засрали, сволочи, весь мой огород). Зато теперь - пустота и порядок (как-то пока, мабуть, не договорились).
Энергокомпания "Донбассэнерго" закупила 150 тыс. тонн нефтекокса для использования на Славянской ТЭС (Донецкая обл.) в отопительном сезоне.
Об этом говорится в ответе компании на запрос "Апострофа".
"Для стабильного функционирования Славянской ТЭС и накопления топлива перед осенне-зимним максимумом нагрузки, ПАО "Донбассэнерго" подписало договора на поставку 150 тыс. тонн нефтекокса кораблями из США через Порт Южный терминал ТИС (Украина)", - сообщили в "Донбассэнерго". https://apostrophe.ua/news/business/ene ... yim/140447
Процент серы в нефтекоксе составляет 6,25%, что превышает норму 1,9% в несколько раз
Востаннє редагувалось LEXX в Нед 28 жов, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
не расстраивайтесь, мое субъективное мнение совпало с мнением автора поста, что вас бывает слишком много иногда. ....
Могу согласиться, наверное, так и есть. Но Вы знаете, я хорошо помню первые годы форума. Да, у меня тогда было меньше времени - ещё работал, соответственно, меньше писал. Но причина не только в этом. Тогда на ветке было значительно больше толковых людей. Помню, бывало, только хочу задать вопрос, если что-то непонятно, смотрю, уже спросили. Сегодня осталось мало людей, кот. могут не то что ответить, но хотя бы задать вопрос. Никогда на форуме так много настолько заангажированных людей, троллей, кот. не важны факты, а важно подтасовать их и прокричать "Слава!". Не было желания и даже, по-моему, попыток клеить оппонентам политические ярлыки. Были споры, порой горячие, порой они перехлёстывали через край, но не было столько хамства. Мне кажется, что это в значительной степени это и приводит к тому, что толковые люди уходят с форума. Мне хотелось помочь форуму. Но как-то в последнее время моё поведение на форуме становится (стало?) похоже на борьбу с ветряными мельницами. Стараниями нескольких троллей из меня сделали непонятно кого - врага? болтуна? не знаю кого? В результате в совершенно нормальном ответе striped каким-то образом находит самовлюблённость (с намёком на старческий маразм). Невозможно бороться с троллями без поддержки администрации. Столько оскорблений в мой адрес, как на форуме, я не слышал за всю жизнь. У меня достаточно крепкая нервная система, но мне это уже надоело. Если администрацию устраивает хамство Либо, безграмотные подтасовки Василя и его клонов, то так тому и быть. Вам отвечаю, потому что считаю Вас одним из оставшихся толковых людей и с уважением отношусь к Вашему мнению. Извините, если что не так.
P.s. Неадекватному Васе, чтобы нарисовать полустраничный бред надо 5 минут. А я потом должен тратить время, чтобы найти ссылки и фактами доказать, что он пишет чушь? И за это получить обвинения в том, что я самовлюблённый идиот, враг народа и, вообще, меня слишком много? А оно мне надо? Когда элементарно просто потребовать обязательности ссылок.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 жов, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T