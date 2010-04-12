нетотожнийдефініцій
1. Научись пользоваться гугл-переводчиком.
2. Василь, пока что хамите вы с Либо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:01
нетотожнийдефініцій
1. Научись пользоваться гугл-переводчиком.
2. Василь, пока что хамите вы с Либо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:14
Видишь ли, я тут много рассказываю и об Украине, и о США, и о других странах.
Говорю что мне в них нравится, что не нравится.
Наверно, где-то фитфти-фифти.
А тут я открываю и по никам знаю. О, вот уже что-то написала знакомая русская гнида. Я уже знаю, что именно. Потому что вы не напишите что-то позитивное. Сегодня над Украиной солнышко, я неожиданно заработал сотку, у меня хорошее настроение и я сегодня счастлив ...
Вы только срёте, срёте и срёте ...
От вас только вонь, вонь и вонь ...
И только потому, вы что русские и вы нас генетически ненавидите.
Вы всех ненавидите.
Правильно делают американцы, что приступили к вашей утилизации и обнулению.
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:15
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:31
дарий
Энергокомпания "Донбассэнерго" закупила 150 тыс. тонн нефтекокса для использования на Славянской ТЭС (Донецкая обл.) в отопительном сезоне.
Об этом говорится в ответе компании на запрос "Апострофа".
"Для стабильного функционирования Славянской ТЭС и накопления топлива перед осенне-зимним максимумом нагрузки, ПАО "Донбассэнерго" подписало договора на поставку 150 тыс. тонн нефтекокса кораблями из США через Порт Южный терминал ТИС (Украина)", - сообщили в "Донбассэнерго".
Процент серы в нефтекоксе составляет 6,25%, что превышает норму 1,9% в несколько раз
Востаннє редагувалось LEXX в Нед 28 жов, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36
Могу согласиться, наверное, так и есть.
Но Вы знаете, я хорошо помню первые годы форума.
Да, у меня тогда было меньше времени - ещё работал, соответственно, меньше писал. Но причина не только в этом.
Тогда на ветке было значительно больше толковых людей. Помню, бывало, только хочу задать вопрос, если что-то непонятно, смотрю, уже спросили.
Сегодня осталось мало людей, кот. могут не то что ответить, но хотя бы задать вопрос.
Никогда на форуме так много настолько заангажированных людей, троллей, кот. не важны факты, а важно подтасовать их и прокричать "Слава!". Не было желания и даже, по-моему, попыток клеить оппонентам политические ярлыки.
Были споры, порой горячие, порой они перехлёстывали через край, но не было столько хамства.
Мне кажется, что это в значительной степени это и приводит к тому, что толковые люди уходят с форума.
Мне хотелось помочь форуму. Но как-то в последнее время моё поведение на форуме становится (стало?) похоже на борьбу с ветряными мельницами. Стараниями нескольких троллей из меня сделали непонятно кого - врага? болтуна? не знаю кого? В результате в совершенно нормальном ответе striped каким-то образом находит самовлюблённость (с намёком на старческий маразм).
Невозможно бороться с троллями без поддержки администрации.
Столько оскорблений в мой адрес, как на форуме, я не слышал за всю жизнь.
У меня достаточно крепкая нервная система, но мне это уже надоело. Если администрацию устраивает хамство Либо, безграмотные подтасовки Василя и его клонов, то так тому и быть.
Вам отвечаю, потому что считаю Вас одним из оставшихся толковых людей и с уважением отношусь к Вашему мнению.
Извините, если что не так.
P.s. Неадекватному Васе, чтобы нарисовать полустраничный бред надо 5 минут. А я потом должен тратить время, чтобы найти ссылки и фактами доказать, что он пишет чушь? И за это получить обвинения в том, что я самовлюблённый идиот, враг народа и, вообще, меня слишком много? А оно мне надо?
Когда элементарно просто потребовать обязательности ссылок.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 жов, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:15
Можно вопрос?
Почему удалено у меня 5 постов, а письмо пришло об удалении только одного?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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