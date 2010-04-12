Помогите мне вывести этот пост в топ, я хочу что бы каждый форумчанин знал своих героев ))) хотя нет, просто обожаю приколы и маленькие пакости, ведь каждому надо будет перечитать всё и не один раз )))
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Додано: Нед 28 жов, 2018 22:15
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:31
дарий
Энергокомпания "Донбассэнерго" закупила 150 тыс. тонн нефтекокса для использования на Славянской ТЭС (Донецкая обл.) в отопительном сезоне.
Об этом говорится в ответе компании на запрос "Апострофа".
"Для стабильного функционирования Славянской ТЭС и накопления топлива перед осенне-зимним максимумом нагрузки, ПАО "Донбассэнерго" подписало договора на поставку 150 тыс. тонн нефтекокса кораблями из США через Порт Южный терминал ТИС (Украина)", - сообщили в "Донбассэнерго".
Процент серы в нефтекоксе составляет 6,25%, что превышает норму 1,9% в несколько раз
Востаннє редагувалось LEXX в Нед 28 жов, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36
Могу согласиться, наверное, так и есть.
Но Вы знаете, я хорошо помню первые годы форума.
Да, у меня тогда было меньше времени - ещё работал, соответственно, меньше писал. Но причина не только в этом.
Тогда на ветке было значительно больше толковых людей. Помню, бывало, только хочу задать вопрос, если что-то непонятно, смотрю, уже спросили.
Сегодня осталось мало людей, кот. могут не то что ответить, но хотя бы задать вопрос.
Никогда на форуме так много настолько заангажированных людей, троллей, кот. не важны факты, а важно подтасовать их и прокричать "Слава!". Не было желания и даже, по-моему, попыток клеить оппонентам политические ярлыки.
Были споры, порой горячие, порой они перехлёстывали через край, но не было столько хамства.
Мне кажется, что это в значительной степени это и приводит к тому, что толковые люди уходят с форума.
Мне хотелось помочь форуму. Но как-то в последнее время моё поведение на форуме становится (стало?) похоже на борьбу с ветряными мельницами. Стараниями нескольких троллей из меня сделали непонятно кого - врага? болтуна? не знаю кого? В результате в совершенно нормальном ответе striped каким-то образом находит самовлюблённость (с намёком на старческий маразм).
Невозможно бороться с троллями без поддержки администрации.
Столько оскорблений в мой адрес, как на форуме, я не слышал за всю жизнь.
У меня достаточно крепкая нервная система, но мне это уже надоело. Если администрацию устраивает хамство Либо, безграмотные подтасовки Василя и его клонов, то так тому и быть.
Вам отвечаю, потому что считаю Вас одним из оставшихся толковых людей и с уважением отношусь к Вашему мнению.
Извините, если что не так.
P.s. Неадекватному Васе, чтобы нарисовать полустраничный бред надо 5 минут. А я потом должен тратить время, чтобы найти ссылки и фактами доказать, что он пишет чушь? И за это получить обвинения в том, что я самовлюблённый идиот, враг народа и, вообще, меня слишком много? А оно мне надо?
Когда элементарно просто потребовать обязательности ссылок.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 жов, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:17
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:20
Можно технический вопрос?
Почему у меня удалено 5 постов, а письмо с сообщением об удалении только об одном?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:31
ЛАД, не обижайтесь. Просто 1) не надо реагировать 2) не надо реагировать на прям каждого-прикаждого 3) писать много текста 4) писать много текста много-много раз )))
В назидание:
1) Можете в качестве отличной шутки отвечать: Как обидно и несправедливо, когда никто не любит!
2) Можете отвечать эту фразу каждому-прикаждому ))) но все посты удалят всё равно, а хорошее настроение от собственного последнего слова останется )))
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:44
всё просто.
от вашей болтовни уже так устали, что даже письма не хотят отправлять
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:50
Ссылка не читается... ДС подтверждает?[/quote]
Есть сомнения в цифре 5,6 млрд. грн. компенсации в день (26-го). Очевидно, этот вопрос надо адресовать нашему форумному архивариусу, коллеге zzzzz
В четверг бизнес получил 1,4 млрд. грн. компенсации.
US
PS
Да, после пятничной передышки доллар может пойти вверх.
PPS
Надеюсь, склока прекратилась?
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:56
7 Ноября - надо гасить 5.5лярда грн.
А в начале ноября нигде не нашел про облигации.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: Пон 29 жов, 2018 00:05
нетотожнийдефініцій
4. Импорт растет еще сильнее экспорта. Общее торговое сальдо за 9 месяцев - минус 5 млрд долларов. По году дефицит превысит 6 млрд. Это средне-долгосрочный девальвационный риск.
6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.
В остальном, в принципе, согласен. Ставка Запада на Порошенко сделана - до окончания выборов президента будет стабильность. К весне возможна ситуационная ревальвация до 27 за доллар (возвращение валюты для закрытия налогового года и покупки гречки-рекламы кандидатами). Прогнозы после выборов неблагодарны...
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