Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36

zorka написав: ЛАД написав: Расстроил только "+" от Зорьки Расстроил только "+" от Зорьки не расстраивайтесь, мое субъективное мнение совпало с мнением автора поста, что вас бывает слишком много иногда.

.... не расстраивайтесь, мое субъективное мнение совпало с мнением автора поста, что вас бывает слишком много иногда.....

фактами

Могу согласиться, наверное, так и есть.Но Вы знаете, я хорошо помню первые годы форума.Да, у меня тогда было меньше времени - ещё работал, соответственно, меньше писал. Но причина не только в этом.Тогда на ветке было значительно больше толковых людей. Помню, бывало, только хочу задать вопрос, если что-то непонятно, смотрю, уже спросили.Сегодня осталось мало людей, кот. могут не то что ответить, но хотя бы задать вопрос.Никогда на форуме так много настолько заангажированных людей, троллей, кот. не важны факты, а важно подтасовать их и прокричать "Слава!". Не было желания и даже, по-моему, попыток клеить оппонентам политические ярлыки.Были споры, порой горячие, порой они перехлёстывали через край, но не было столько хамства.Мне кажется, что это в значительной степени это и приводит к тому, что толковые люди уходят с форума.Мне хотелось помочь форуму. Но как-то в последнее время моё поведение на форуме становится (стало?) похоже на борьбу с ветряными мельницами. Стараниями нескольких троллей из меня сделали непонятно кого - врага? болтуна? не знаю кого? В результате в совершенно нормальном ответекаким-то образом находит самовлюблённость (с намёком на старческий маразм).Невозможно бороться с троллями без поддержки администрации.Столько оскорблений в мой адрес, как на форуме, я не слышал за всю жизнь.У меня достаточно крепкая нервная система, но мне это уже надоело. Если администрацию устраивает хамство Либо, безграмотные подтасовки Василя и его клонов, то так тому и быть.Вам отвечаю, потому что считаю Вас одним из оставшихся толковых людей и с уважением отношусь к Вашему мнению.Извините, если что не так.P.s. Неадекватному Васе, чтобы нарисовать полустраничный бред надо 5 минут. А я потом должен тратить время, чтобы найти ссылки идоказать, что он пишет чушь? И за это получить обвинения в том, что я самовлюблённый идиот, враг народа и, вообще, меня слишком много? А оно мне надо?Когда элементарно просто потребовать обязательности ссылок.