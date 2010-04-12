zРадио написав:4. Импорт растет еще сильнее экспорта. Общее торговое сальдо за 9 месяцев - минус 5 млрд долларов. По году дефицит превысит 6 млрд. Это средне-долгосрочный девальвационный риск.
6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.
1 Вірно, було би класно якби хтось зробив аналіз за рахунок чого росте імпорт, складається враження, що настільки зубожіли, що гребемо недешеві імпортні товари, що дурні, але не забуваємо, про серйозний ріст послуг на експорт, а суми там дуже солідні, тому я за баланс, а не за одну із статей, хоча і дуже важливу.
zРадио написав:6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.
Каюсь, вірно, перепрошую, недодивився, тобто це зроблено ненавмисне, як тут мене намагаються викрити в якійсь неіснуючій підтасовці фактів знервовані досягненями України пенсіонери з першої столиці.
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Пон 29 жов, 2018 07:47, всього редагувалось 3 разів.
26.10.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 23.10.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 5 602,2 млн грн (100 % від визначеної суми).