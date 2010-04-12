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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6643664466456646

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 927
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 06:02

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:4. Импорт растет еще сильнее экспорта. Общее торговое сальдо за 9 месяцев - минус 5 млрд долларов. По году дефицит превысит 6 млрд. Это средне-долгосрочный девальвационный риск.

6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.

1 Вірно, було би класно якби хтось зробив аналіз за рахунок чого росте імпорт, складається враження, що настільки зубожіли, що гребемо недешеві імпортні товари, що дурні, :mrgreen: але не забуваємо, про серйозний ріст послуг на експорт, а суми там дуже солідні, тому я за баланс, а не за одну із статей, хоча і дуже важливу. :wink:
  zРадио написав:6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.

Каюсь, вірно, перепрошую, недодивився, тобто це зроблено ненавмисне, як тут мене намагаються викрити в якійсь неіснуючій підтасовці фактів знервовані досягненями України пенсіонери з першої столиці. :mrgreen:
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Пон 29 жов, 2018 07:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 06:38

26.10.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 23.10.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 5 602,2 млн грн (100 % від визначеної суми).

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 07:56

Re: Валютный рынок в контексте

... сумно©.... бо бачу, що половина форумчан, знову хоче за рошен-ка голосувати.... - далі хочуть в тій багнюці борсатись...
- і знову на виборах ЛЕГКО розведуть/навішають "лапші на вуха про покращення"...
- чому?
...ну ж рівненському.... тут вчора це вдалося :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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