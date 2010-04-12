zРадио написав:4. Импорт растет еще сильнее экспорта. Общее торговое сальдо за 9 месяцев - минус 5 млрд долларов. По году дефицит превысит 6 млрд. Это средне-долгосрочный девальвационный риск.
6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.
1 Вірно, було би класно якби хтось зробив аналіз за рахунок чого росте імпорт, складається враження, що настільки зубожіли, що гребемо недешеві імпортні товари, що дурні, але не забуваємо, про серйозний ріст послуг на експорт, а суми там дуже солідні, тому я за баланс, а не за одну із статей, хоча і дуже важливу.
zРадио написав:6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.
Каюсь, вірно, перепрошую, недодивився, тобто це зроблено ненавмисне, як тут мене намагаються викрити в якійсь неіснуючій підтасовці фактів знервовані досягненями України пенсіонери з першої столиці.
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Пон 29 жов, 2018 07:47, всього редагувалось 3 разів.
26.10.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 23.10.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 5 602,2 млн грн (100 % від визначеної суми).
zРадио написав:4. Импорт растет еще сильнее экспорта. Общее торговое сальдо за 9 месяцев - минус 5 млрд долларов. По году дефицит превысит 6 млрд. Это средне-долгосрочный девальвационный риск.
1 Вірно, було би класно якби хтось зробив аналіз за рахунок чого росте імпорт, складається враження, що настільки зубожіли, що гребемо недешеві імпортні товари, що дурні, але не забуваємо, про серйозний ріст послуг на експорт, а суми там дуже солідні, тому я за баланс, а не за одну із статей, хоча і дуже важливу.
Вряд ли рост импорта происходит за счет покупки айфонов. Скорее - энергоносители (нефть/газ за 3-4 года подорожали чуть ли не втрое + мы лишились своего антрацита).
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 26 октября по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 октября по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1402 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1404 на открытии торгов в Европе.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева, вопреки признакам сжатия гривневой ликвидности, заметно повысились, оказавшись на уровне 28,22/28,26UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания спроса на «американец».