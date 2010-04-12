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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6643664466456646

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 927
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 06:02

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:4. Импорт растет еще сильнее экспорта. Общее торговое сальдо за 9 месяцев - минус 5 млрд долларов. По году дефицит превысит 6 млрд. Это средне-долгосрочный девальвационный риск.

6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.

1 Вірно, було би класно якби хтось зробив аналіз за рахунок чого росте імпорт, складається враження, що настільки зубожіли, що гребемо недешеві імпортні товари, що дурні, :mrgreen: але не забуваємо, про серйозний ріст послуг на експорт, а суми там дуже солідні, тому я за баланс, а не за одну із статей, хоча і дуже важливу. :wink:
  zРадио написав:6. Текущий рейтинг по Moody's - Саa2, а не B3. Если пересмотрят, то на Cаа1 - B3 это через 2 ступени.

Каюсь, вірно, перепрошую, недодивився, тобто це зроблено ненавмисне, як тут мене намагаються викрити в якійсь неіснуючій підтасовці фактів знервовані досягненями України пенсіонери з першої столиці. :mrgreen:
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Пон 29 жов, 2018 07:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 06:38

26.10.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 23.10.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 5 602,2 млн грн (100 % від визначеної суми).

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:21

Re: Валютный рынок в контексте

...а тим часом, у гостинному, чарівному, неперевершеному місті Лева, курс доляра стартує з таких позицій 12-15/20-22
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:06

  нетотожнийдефініцій написав:
  zРадио написав:4. Импорт растет еще сильнее экспорта. Общее торговое сальдо за 9 месяцев - минус 5 млрд долларов. По году дефицит превысит 6 млрд. Это средне-долгосрочный девальвационный риск.

1 Вірно, було би класно якби хтось зробив аналіз за рахунок чого росте імпорт, складається враження, що настільки зубожіли, що гребемо недешеві імпортні товари, що дурні, :mrgreen: але не забуваємо, про серйозний ріст послуг на експорт, а суми там дуже солідні, тому я за баланс, а не за одну із статей, хоча і дуже важливу. :wink:

Вряд ли рост импорта происходит за счет покупки айфонов. Скорее - энергоносители (нефть/газ за 3-4 года подорожали чуть ли не втрое + мы лишились своего антрацита).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:41

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:неперевершеному місті Лева, курс доляра стартує з таких позицій 12-15/20-22


пишіть яка точка, бо в мене зовсім інші цифри
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:53

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 26 октября по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 октября по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1402 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1404 на открытии торгов в Европе.


Дата: 29 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,22/28,26 UAH/USD
€ – 32,25/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,427 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:06

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева, вопреки признакам сжатия гривневой ликвидности, заметно повысились, оказавшись на уровне 28,22/28,26UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания спроса на «американец».

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2018/10/28/35392845/

Рівне 28.10-28.25
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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