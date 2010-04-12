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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6645664666476648>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:54

  дядя Caша написав:
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.

US


26.10 было возмещение на 5,6 млрд. интересно, куда же исчезли эти 5,6 млрд да еще 5 млрд с транзитников и корр счетов ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:58

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:02

  zzzzzz написав:
  дядя Caша написав:
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.

US


26.10 было возмещение на 5,6 млрд. интересно, куда же исчезли эти 5,6 млрд да еще 5 млрд с транзитников и корр счетов ?

А был ли мальчик? ("
Жизнь Клима Самгина").

US

PS

Особых платежей в Казну на 29-е не запланировано.


29.10.18 Сплата Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за IІI квартал 2018 року


29.10.18 Сплата Авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за IІI квартал 2018 року


29.10.18 Сплата Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень 2018 року

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:03

  greenozon написав:
  Долярчик написав:неперевершеному місті Лева, курс доляра стартує з таких позицій 12-15/20-22


пишіть яка точка, бо в мене зовсім інші цифри

...сайт мінфіну Вам в поміч :wink: :D
11:04
28,22
10 000 $
098 xxx-x 4-15
Сихів_Довженка 2 , можна частинами, Обмін Валюти _ 24/7 _
11:02
28,18
20 000 $
098 xxx-x 8-49
центр, обмін валют, можна частинами
11:00
28,20
10 000 $
097 xxx-x 4-24
СТРИЙСЬКА-Наукова. Чорновола 67 а. Зелена -Дністерська, можна частинами, Обмін Валют
10:57
28,20
20 000 $
063 xxx-x 8-38
перехрестя Стрийська/ Наукова, можна частинами
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:12

26.10 банкам погасили 6,2млрд.двухнедельных сертификатов. А купили они на 11,2млрд. И овернайтов в НБУ разместили на 1,5млрд больше.
Tr_2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:14

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.

US

Не было еще Нацбанка.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:23

Привет из Днепра-5

К 11.14 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Судя по всему, на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ со стороны регулятора, накануне пополнившего с рынка свои резервы на $30,00 млн.

К слову, вышеупомянутая нехватка гривни на торгах безналичным долларом на межбанке вероятнее всего стала следствием объемного (на сумму 19 659 млн. грн.) размещением регулятором своих депосертификатов 26 октября, из которых 14-дневных бумаг было реализовано на сумму 11 260 млн. грн.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:33

Валютный стратег Джон Харди: ""Черных лебедей" стало больше, они жирнее и агрессивнее"

... смысл "шокирующих предсказаний" не в том, чтобы они сбылись, а в том, чтобы как можно больше людей задумалось над теми или иными проблемами, обратило внимание на тренды, кажущиеся малозначительными, но потенциально несущие риски.

https://zn.ua/interview/valyutnyy-strat ... 8346_.html


Как-то наши местные паникеры и апокалипсисты пропустили и не подняли тут бучу, вот смотрите, начинается, фсё ... И ссылочку на этого т.н. "валютного стратега" ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:53

Привет из Днепра-6

На 11.46 Киева безналичный «американец» на межбанке немного понизился по «второстепенным» оферам - 28,19/28,21 UAH/USD. На низколиквидном по-понедельничному рынке сохранилось равновесие покупок и продаж.

Дата: 29 октября 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,21/28,25 UAH/USD
€ – 32,25/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,4245/0,4265 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:09

  Libo написав:
Валютный стратег Джон Харди: ""Черных лебедей" стало больше, они жирнее и агрессивнее"

... смысл "шокирующих предсказаний" не в том, чтобы они сбылись, а в том, чтобы как можно больше людей задумалось над теми или иными проблемами, обратило внимание на тренды, кажущиеся малозначительными, но потенциально несущие риски.

https://zn.ua/interview/valyutnyy-strat ... 8346_.html


Как-то наши местные паникеры и апокалипсисты пропустили и не подняли тут бучу, вот смотрите, начинается, фсё ... И ссылочку на этого т.н. "валютного стратега" ...
:lol: :lol: :lol:


Все боятся краткосрочной неопределенности и демонизируют дефолт, но иногда для государства быстрый дефолт лучше мучительно долгого выхода из кризиса. Другое дело, что после дефолта сложно возвращать доверие, привлекать внешние инвестиции, да и кредитный рейтинг у страны будет сомнительный. Но поверьте, случаи, когда дефолт — оптимальный вариант, встречаются чаще, чем принято считать.
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