дядя Caша написав: Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.
US
26.10 было возмещение на 5,6 млрд. интересно, куда же исчезли эти 5,6 млрд да еще 5 млрд с транзитников и корр счетов ?
По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.
дядя Caша написав: Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.
US
26.10 было возмещение на 5,6 млрд. интересно, куда же исчезли эти 5,6 млрд да еще 5 млрд с транзитников и корр счетов ?
А был ли мальчик? (" Жизнь Клима Самгина").
US
PS
Особых платежей в Казну на 29-е не запланировано.
29.10.18 Сплата Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за IІI квартал 2018 року
29.10.18 Сплата Авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за IІI квартал 2018 року
29.10.18 Сплата Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень 2018 року
По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.
US
Не было еще Нацбанка.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
К 11.14 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Судя по всему, на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ со стороны регулятора, накануне пополнившего с рынка свои резервы на $30,00 млн.
К слову, вышеупомянутая нехватка гривни на торгах безналичным долларом на межбанке вероятнее всего стала следствием объемного (на сумму 19 659 млн. грн.) размещением регулятором своих депосертификатов 26 октября, из которых 14-дневных бумаг было реализовано на сумму 11 260 млн. грн.
Валютный стратег Джон Харди: ""Черных лебедей" стало больше, они жирнее и агрессивнее"
... смысл "шокирующих предсказаний" не в том, чтобы они сбылись, а в том, чтобы как можно больше людей задумалось над теми или иными проблемами, обратило внимание на тренды, кажущиеся малозначительными, но потенциально несущие риски.
На 11.46 Киева безналичный «американец» на межбанке немного понизился по «второстепенным» оферам - 28,19/28,21 UAH/USD. На низколиквидном по-понедельничному рынке сохранилось равновесие покупок и продаж.
Валютный стратег Джон Харди: ""Черных лебедей" стало больше, они жирнее и агрессивнее"
... смысл "шокирующих предсказаний" не в том, чтобы они сбылись, а в том, чтобы как можно больше людей задумалось над теми или иными проблемами, обратило внимание на тренды, кажущиеся малозначительными, но потенциально несущие риски.
Как-то наши местные паникеры и апокалипсисты пропустили и не подняли тут бучу, вот смотрите, начинается, фсё ... И ссылочку на этого т.н. "валютного стратега" ...
Все боятся краткосрочной неопределенности и демонизируют дефолт, но иногда для государства быстрый дефолт лучше мучительно долгого выхода из кризиса. Другое дело, что после дефолта сложно возвращать доверие, привлекать внешние инвестиции, да и кредитный рейтинг у страны будет сомнительный. Но поверьте, случаи, когда дефолт — оптимальный вариант, встречаются чаще, чем принято считать.