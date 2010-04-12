Додано: Пон 29 жов, 2018 13:05

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.



Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева, вопреки признакам сжатия гривневой ликвидности, заметно повысились, оказавшись на уровне 28,22/28,26UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания спроса на «американец».



Около 10.30 котировки доллара, инициировав снижение, опустились до 28,20/28,22 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.



По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.



К 11.14 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Судя по всему, на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ со стороны регулятора, накануне пополнившего с рынка свои резервы на $30,00 млн.



К слову, вышеупомянутая нехватка гривни на торгах безналичным долларом на межбанке вероятнее всего стала следствием объемного (на сумму 19 659 млн. грн.) размещением регулятором своих депосертификатов 26 октября, из которых 14-дневных бумаг было реализовано на сумму 11 260 млн. грн.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением гривневой ликвидности, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К полудню на фоне установившегося низколиквидного равновесия покупок и продаж СКВ, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,19/28,20 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.17 Киева.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 7,63 коп., составив 28,2040 UAH/USD.



По состоянию на 12.40 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,19/28,20 UAH/USD.



К 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,19/28,20 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 26 октября по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 октября по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1402 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1404 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 29 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 29 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения клиентов: 28,17/28,20 UAH/USD, евро – 32,20/32,25 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «вялые и низкие».



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении тишины по части реальных сделок на фоне некоторого расширения спреда в паре доллар-гривня: 28,150/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,22/28,26 UAH/USD, евро – 32,25/32,35 UAH/EUR, рубль 0,425/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,15-17/28,20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,15-17/28,20 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,27 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,27 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,32 UAH/USD, евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,15/28,23 UAH/USD, розница – 28,10/28,25 UAH/USD; Запорожье – 28,18/28,23 UAH/USD; евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,427 RUB/USD.



Казначейство компенсировало НДС 26 октября на изрядный объем 5,6 млрд. грн. Однако вторая ветка финансов страны компенсировала это расширение гривневой ликвидности, разместив свои депозитные сертификаты с довольно «вкусной» доходностью, причем последняя де-факто утроилась тремя ночами выходных для «коротких» (overnight) нацбанковских бумаг на сумму 8,399 млрд. грн.

Двухнедельных бумаг было реализовано Институтской на 11,260 млрд. грн.



Операция НБУ вызвала нехватку гривневого инструмента, что в комплекте с сохранившейся с прошлой недели насыщенностью рынка страны купленными 25 октября «впрок» долларами, обеспечило коррекцию цен безналичного «американца» на понедельничной сессии межбанка.



Вослед за коррекцией цен «зеленого» безнала более сдержанный откат продемонстрировал наличный рынок, которого, как известно, нельзя напугать гривнедефицитом – эта ветка валютного рынка постоянно пребывает в состоянии нехватки гривневого ресурса.



Рынок наличный и безналичный 29 октября не радовал ликвидностью, что характерно для дебюта новой недели («синдром понедельника»). Не исключено, вторничная сессия межбанка окажется «веселее». Как по причине роста притока экспортной выручки из-за рубежа, так и благодаря очередной «порции» компенсации НДС Казначейством, которое может состояться 30-31 октября. Финансовым властям осталось компенсировать 2,0-3,0 млрд. грн., сумма уступает «порции» пятничной компенсации, однако, есть вероятность, что НБУ на этот раз окажется более «либеральным» по части монетарного регулирования, не соблазняя бизнес и банки своими депозитными сертификатами и способствуя появлению на рынке дополнительной гривневой ликвидности, которая, как ожидается, вернет на рынок доллара «зеленых быков».



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