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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6646664766486649

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:59

“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.

https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:02

ЛАД
Обещать - не значит жениться :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:14

  zzzzzz написав:ЛАД
Обещать - не значит жениться :mrgreen:

Это я и сам знаю. :)

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет претендовать на пост главы кабинета министров на следующих выборах в 2021 году. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

«Четвертый срок канцлера — мой последний, — отметила она. — В 2021 году я не буду кандидатом на должность канцлера и не буду претендовать на место в Бундестаге».

«Говорю для протокола — я вообще больше не буду занимать должностей в политике», — добавила она.

Меркель также подтвердила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя Христианско-демократического союза. «На следующем съезде ХДС в декабре я не буду претендовать на должность председателя партии», — сказала она.

При этом Меркель выразила готовность в полной мере исполнять функции главы правительства, несмотря на предстоящий уход с должности председателя ХДС. «Я готова и дальше работать на должности канцлера до 2021 года», — отметила она.


Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120251-merkel-zayavila-chto-uydet-iz-politiki#ixzz5VKEohQub
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:23

  ЛАД написав:
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?
1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання
а - піднімає ВВП у гривні
б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі
2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.
3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)

Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%
2015_____1979458_____+26,3%_______90615
2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%
2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%
2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%

Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%
З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?

Найпростіший приклад
Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
ПС
Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....

ППС
А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018
Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:40

  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.


Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:42

  ЛАД написав:https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.


Хотите услышать ответ в стиле "Кто не понял, тот агент Кремля"? :)
Тут цель до выборов продержаться, а Вы всякие вопросы неудобные задаете :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:52

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.


Доморощенные экономисты доставляют :mrgreen:

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.

Будивельник - цену на газ надо считать по чистой цене продажи УГВ ( без ПДВ и затрат ) в принципе там немного меньше будет увеличение Выручки , около 30 млрд.грн.

zРадио крассавчик, люблю такие краткие и обоснованные ответы читать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,96 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,35 коп., оказавшись на уровне 28,2025 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 28,2040 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 октября с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке повысилась до 28,22/28,26 UAH/USD на фоне первых низколотовых покупок СКВ, которые предприняли игроки, чтобы оперативно поднять курс и подороже продать накопленную в расчете на понедельничное подорожание доллара валюту. Логика этой двухходовки базировалась на пятничном возмещении НДС Казначейством в изрядном объеме (5,6 млрд. грн.). Однако, спекулянты просчитались, накачав рынок долларовой ликвидностью. Разместив свои депозитные сертификаты 26-го на общую сумму 19,659 млрд. грн., из которых «длинные» двухнедельные бумаги составили 11,260 млрд. грн., Нацбанк обрек рынок на гривневую диету. Уже в дебюте сессии 29-го сложилась ситуация, когда на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.
Гривневый голод и перенасыщенность рынка валютой дали старт коррекции курса доллара, около 10.30 оказавшегося на цифре 28,20/28,22, а спустя 25 минут на уровне 28,19/28,21 UAH/USD.

С 11.14 до 14.00 Киева безналичная пара доллар-гривня не покидала район 28,19/28,20 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж низколиквидного по-понедельничному рынка.

С 14.00 в сопровождении затухания торговой активности безналичный доллар на межбанке расширил спред до 28,185/28,215, сохранив тренд до 15.20 Киева, когда «американец» обосновался на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.

Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка ,финишировав на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 29 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2025 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2025 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 29 октября гривня overnight котировалась банками по 16,25/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 29 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, к понедельнику на рынке наблюдалось изобилие СКВ, который спекулянты в расчете на спрос, хотели продать по повышенной цене. При этом случилось заметное снижение гривневой ликвидности, вызванное масштабным размещением депосертификатов НБУ в пятницу. Дефицит гривни отмечали непосредственные участники торгов, а также подтверждался упавшими с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Во-вторых, «зеленых медведей» межбанка поддержали такие же, хотя и более «сдержанные» настроения на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке в понедельник сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ было некому и не за что, что и снижало торговую активность.

Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на подорожание безналичного доллара в ближайшее время, держатели СКВ не очень торопились расставаться с ней в понедельник.

В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков валютного межбанка , ликвидностью («синдром понедельника».

В-четвертых, если в пятницу регулятор буквально по центу выкупал «лишнюю» СКВ с платформы Matching, пополнив резервы на $30,0 млн., нынче его на рынке не видели.


Дата: 29 октября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,21/28,24 UAH/USD (с утра - 28,27/28,31 UAH/USD, к полудню - 28,22/28,28 UAH/USD)
€ – 32,25/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,35 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,35 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,4245/0,4265 UAH/RUB)

US
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.
А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?
1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання
а - піднімає ВВП у гривні
б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі
2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.
3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)

Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%
2015_____1979458_____+26,3%_______90615
2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%
2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%
2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%

Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%
З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?

Найпростіший приклад
Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
ПС
Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....

ППС
А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018
Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.


Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.
Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком :?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:00

Ratings Agencies Are Always the Last to Know

  нетотожнийдефініцій написав:
  prodigy написав:Но поверьте, случаи, когда дефолт — оптимальный вариант,

Повірити кому? Доки глашАтаї кремля будуть ТУТ трубити про дефолт, Україна підтверджує стабільні рейтинги :
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом
Агентство отметило улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.
Как указано в сообщении агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.
В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.
Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "В".
Напомним, что в Fitch заявили, что сотрудничество с МВФ является фактором кредитоспособности Украины.


Вася, цену этим всем рейтингам мы знаем

Moody's рейтинг Lehman Brothers А2 перед крахом :mrgreen:

Рейтинговые агентства о проблемах всегда узнают последними.
Moody's put Lehman Brothers' investment-grade A2 rating "on review" a mere five days before it filed for bankruptcy. Standard & Poor's gave American International Group (NYSE: AIG) an investment-grade A rating less than a week before the insurance company was nationalized. Merrill Lynch and Bear Stearns sported investment-grade ratings when they were rescued by Bank of America (NYSE: BAC) and JPMorgan Chase (NYSE: JPM), respectively. And both Fannie Mae and Freddie Mac had highly coveted AAA ratings at the time they were forced into conservatorship.
https://www.fool.com/investing/general/ ... -know.aspx
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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