Додано: Пон 29 жов, 2018 16:00

нетотожнийдефініцій написав: prodigy написав: Но поверьте, случаи, когда дефолт — оптимальный вариант, Но поверьте, случаи, когда дефолт — оптимальный вариант,

Повірити кому? Доки глашАтаї кремля будуть ТУТ трубити про дефолт, Україна підтверджує стабільні рейтинги :

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

Агентство отметило улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Как указано в сообщении агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "В".

Напомним, что в Fitch заявили, что сотрудничество с МВФ является фактором кредитоспособности Украины. Повірити кому? Доки глашАтаї кремля будуть ТУТ трубити про дефолт, Україна підтверджує стабільні рейтинги :Агентство отметило улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержкуМеждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.Как указано в сообщении агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.Напомним, что в Fitch заявили, что сотрудничество с МВФ является фактором кредитоспособности Украины.

Fannie Mae and Freddie Mac had highly coveted AAA

Вася, цену этим всем рейтингам мы знаемMoody's рейтинг Lehman Brothers А2 перед крахомРейтинговые агентства о проблемах всегда узнают последними.put Lehman Brothers' investment-grade A2 rating "on review" a mere five days before it filed for bankruptcy.gave American International Group (NYSE: AIG) an investment-grade A rating less than a week before the insurance company was nationalized.and Bear Stearns sported investment-grade ratings when they were rescued by Bank of America (NYSE: BAC) and JPMorgan Chase (NYSE: JPM), respectively. And bothratings at the time they were forced into conservatorship.