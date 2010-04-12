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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6648664966506651>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:10

  ЛАД написав:Чуть подробнее о решении Fitch:
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности", – говорится в нем.

https://www.minprom.ua/news/248525.html


чем рискует инвестор полагаясь на рейтинги? собственными средствами(или средствами доверенными в управление)
а чем рискует рейтинговое агенство кроме репутации-ничем :mrgreen:
больше 80% украинских банков ликвидированных 2014-2015 имели рейтинг на уровне В(и выше) и никто не имел рейтинг D
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:10

  Искатель написав:
  ЛАД написав:https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.


Хотите услышать ответ в стиле "Кто не понял, тот агент Кремля"? :)
Тут цель до выборов продержаться, а Вы всякие вопросы неудобные задаете :)

Да нет. Но проще ответить - инфляция + стабильный курс, чем расписывать успехи лучше, чем у азиатских тигров, и рассказывать о нехватке серого вещества. Просто заканчивается это всегда одинаково. Как написал Alex2007
Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком

Ну а ответ неадекватного Васи вообще потряс своей глубиной и информативностью. :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:16

нетотожнийдефініцій
Я Вам не хамлю, а просто перевожу Ваш ник на русский язык.
Если Вы не способны понять, что "нетотожний" переводится как "не тождественный", то кто Вам виноват.
А Вы ведёте себя как на базаре.

А о росте на 2,8% речь идёт о 2019, а не о 3 квартале.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:18

  Искатель написав:
  ЛАД написав:https://focus.ua/economics/410602-grojsman-obeshhaet-silnuyu-ekonomiku-no-cherez-pyat-let.html
Был бы крайне признателен Либо и неадекватному, если бы они объяснили, за счёт чего при намеченных займах и росте ВВП на 2.8% в 2019 хотят достичь такого результата.


Хотите услышать ответ в стиле "Кто не понял, тот агент Кремля"? :)
Тут цель до выборов продержаться, а Вы всякие вопросы неудобные задаете :)


а Василю/Либо до какой грани лицемерия продержаться?
-один пять лет включает нас в "золотой миллиард" и обещает "молочные реки и к.б"
-другой(типа помполит-информатор) рапортует о микроскопических успехах власти

реально, два поца-опиум для народа
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:20

prodigy
У этих ребят граней нет. :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:25

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Чуть подробнее о решении Fitch:
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности", – говорится в нем.

https://www.minprom.ua/news/248525.html


чем рискует инвестор полагаясь на рейтинги? собственными средствами(или средствами доверенными в управление)
а чем рискует рейтинговое агенство кроме репутации-ничем :mrgreen:
больше 80% украинских банков ликвидированных 2014-2015 имели рейтинг на уровне В(и выше) и никто не имел рейтинг D

Я, собственно, не о рейтингах, а об отмеченных реальных слабостях и несколько сомнительных уравновешивающих их достижениях.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:28

  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:Структура внешних выплат по классам заемщиков

Очень наглядная таблица, за что жирный +
Крутил по разному эти циферки
Основной вывод один - в промежутке март 19 - март 20 увидим 31-33
А вот потом возможен и откат до 28-29

За таблицу тоже поставил плюс (к сожалению, жирный не получается :) ).
Но для Вашего вывода надо бы посмотреть такую же таблицу на 2020. Насколько помню, в 2020 возврат долгов не меньше.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

... напевно, нетотожнісь в Рівному обгороджена високим парканом, до людей не виходить, а цілими днями дивиться рошен-гройсман-ТВ і строчить "перемогу" по всіх форумах.....
- а таке хамовите, що напевно, давно без зубів ходить :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

...вже васю, як те шкідливе котя, і так і сяк тикають/макають в його "перемоги", а він і далі каже, що гадить тільки "шоколадом")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:14

По данным статистического ведомства, право на проживание, обучение или работу в ЕС получили по меньшей мере 3,1 млн иностранцев. Больше всего разрешений на проживание в ЕС – 662 тысячи – получили граждане Украины. Далее следуют граждане Сирии — 223 тыс. и Китая — 193 тыс. Больше всего разрешений на жительство для иностранцев среди стран Евросоюза выдала Польша: 683 тысяч, 87% из них – людям, которые приехали в страну на работу. Больше всего польских разрешений на жительство в 2017 году получили украинцы – 585 тыс.

https://mhub.top/2018/10/29/novyj-rekord-ukraintsy-preobladayut-po-chislu-razreshenij-na-prozhivanie-v-evrope/
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