Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности", – говорится в нем.
чем рискует инвестор полагаясь на рейтинги? собственными средствами(или средствами доверенными в управление) а чем рискует рейтинговое агенство кроме репутации-ничем больше 80% украинских банков ликвидированных 2014-2015 имели рейтинг на уровне В(и выше) и никто не имел рейтинг D
Хотите услышать ответ в стиле "Кто не понял, тот агент Кремля"? Тут цель до выборов продержаться, а Вы всякие вопросы неудобные задаете
Да нет. Но проще ответить - инфляция + стабильный курс, чем расписывать успехи лучше, чем у азиатских тигров, и рассказывать о нехватке серого вещества. Просто заканчивается это всегда одинаково. Как написал Alex2007
Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком
Ну а ответ неадекватного Васи вообще потряс своей глубиной и информативностью.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
нетотожнийдефініцій Я Вам не хамлю, а просто перевожу Ваш ник на русский язык. Если Вы не способны понять, что "нетотожний" переводится как "не тождественный", то кто Вам виноват. А Вы ведёте себя как на базаре.
А о росте на 2,8% речь идёт о 2019, а не о 3 квартале.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Хотите услышать ответ в стиле "Кто не понял, тот агент Кремля"? Тут цель до выборов продержаться, а Вы всякие вопросы неудобные задаете
а Василю/Либо до какой грани лицемерия продержаться? -один пять лет включает нас в "золотой миллиард" и обещает "молочные реки и к.б" -другой(типа помполит-информатор) рапортует о микроскопических успехах власти
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности", – говорится в нем.
чем рискует инвестор полагаясь на рейтинги? собственными средствами(или средствами доверенными в управление) а чем рискует рейтинговое агенство кроме репутации-ничем больше 80% украинских банков ликвидированных 2014-2015 имели рейтинг на уровне В(и выше) и никто не имел рейтинг D
Я, собственно, не о рейтингах, а об отмеченных реальных слабостях и несколько сомнительных уравновешивающих их достижениях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
... напевно, нетотожнісь в Рівному обгороджена високим парканом, до людей не виходить, а цілими днями дивиться рошен-гройсман-ТВ і строчить "перемогу" по всіх форумах..... - а таке хамовите, що напевно, давно без зубів ходить
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
По данным статистического ведомства, право на проживание, обучение или работу в ЕС получили по меньшей мере 3,1 млн иностранцев. Больше всего разрешений на проживание в ЕС – 662 тысячи – получили граждане Украины. Далее следуют граждане Сирии — 223 тыс. и Китая — 193 тыс. Больше всего разрешений на жительство для иностранцев среди стран Евросоюза выдала Польша: 683 тысяч, 87% из них – людям, которые приехали в страну на работу. Больше всего польских разрешений на жительство в 2017 году получили украинцы – 585 тыс.