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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6648664966506651

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 928
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
591
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:33

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Чуть подробнее о решении Fitch:
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности", – говорится в нем.

https://www.minprom.ua/news/248525.html


чем рискует инвестор полагаясь на рейтинги? собственными средствами(или средствами доверенными в управление)
а чем рискует рейтинговое агенство кроме репутации-ничем :mrgreen:
больше 80% украинских банков ликвидированных 2014-2015 имели рейтинг на уровне В(и выше) и никто не имел рейтинг D

А за шо тибе 1 мидаль или б ляха ?
Недостоин , это МОЁ мнение :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:48

  ЧИА написав:
  zzzzzz написав:Структура внешних выплат по классам заемщиков

Очень наглядная таблица, за что жирный +
Крутил по разному эти циферки
Основной вывод один - в промежутке март 19 - март 20 увидим 31-33
А вот потом возможен и откат до 28-29

То что увидим 31.хх сомнений никаких нет
Zebra
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  #<1 ... 6648664966506651
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