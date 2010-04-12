Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности", – говорится в нем.
чем рискует инвестор полагаясь на рейтинги? собственными средствами(или средствами доверенными в управление) а чем рискует рейтинговое агенство кроме репутации-ничем больше 80% украинских банков ликвидированных 2014-2015 имели рейтинг на уровне В(и выше) и никто не имел рейтинг D
А за шо тибе 1 мидаль или б ляха ? Недостоин , это МОЁ мнение