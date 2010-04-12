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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6649665066516652> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 928 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 591 Всього голосів : 928 Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55 zРадио написав: Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.



И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.



Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов. Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6630 З нами з: 03.11.08 Подякував: 360 раз. Подякували: 896 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:00 zzzzzz написав: Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.

А там как раз печалька. Нас должны больше интересовать не амерские акции а цены на сталь и зерно.А там как раз печалька.

В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам. В темі зерна печалька нажаль зараз у всьому... Великий врожай вийшов великим боком нам. Qwerty Повідомлень: 1792 З нами з: 25.02.15 Подякував: 221 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:11 zРадио написав: budivelnik написав: Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

Доморощенные экономисты доставляют

Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.

И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Доморощенные экономисты доставляютПотребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ. Це я доморощений- чи ти невіглас?

Додаткових 32 млрд грн отримають

а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...

б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет

г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії

Таким чином

а - баланс збережений

б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого

г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу Це я доморощений- чи ти невіглас?Додаткових 32 млрд грн отримаютьа - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини...б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджетг - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидіїТаким чинома - баланс збереженийб - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічогог - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19701 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:14 prodigy написав:

а Василю/Либо до какой грани лицемерия продержаться?

-один пять лет включает нас в "золотой миллиард" и обещает "молочные реки и к.б"

-другой(типа помполит-информатор) рапортует о микроскопических успехах власти



реально, два поца-опиум для народа а Василю/Либо до какой грани лицемерия продержаться?-один пять лет включает нас в "золотой миллиард" и обещает "молочные реки и к.б"-другой(типа помполит-информатор) рапортует о микроскопических успехах властиреально, два поца-опиум для народа



Тебе для заметки и руководства в будущем. Один из этих поцев-опиумов, как ты изволил выразиться, есть успешный американский миллионер, работающий на рынке капитала ...

Ты плебс рядом с ним по всем параметрам, малообразованный, ограниченный примитив и ничтожество, кусок русского г.



Тебе для заметки и руководства в будущем. Один из этих поцев-опиумов, как ты изволил выразиться, есть успешный американский миллионер, работающий на рынке капитала ...Ты плебс рядом с ним по всем параметрам, малообразованный, ограниченный примитив и ничтожество, кусок русского г. Libo 2

Повідомлень: 6621 З нами з: 14.11.11 Подякував: 287 раз. Подякували: 3286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:16 Alex2007 написав: budivelnik написав: А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?

1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання

а - піднімає ВВП у гривні

б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі

2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.

3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)



Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%

2015_____1979458_____+26,3%_______90615

2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%

2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%

2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%



Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%

З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?



Найпростіший приклад

Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.

ПС

Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....



ППС

А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018

Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ?1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнюванняа - піднімає ВВП у гривніб - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті.3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джереларік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+%2015_____1979458_____+26,3%_______906152016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9%2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2%2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30%З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?Найпростіший прикладЗбільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.ПСЗаявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....ППСА тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось. Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.

Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе.Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком Ще раз

1 У нас ріст ВВП в національній валюті

2 У нас ріст ВВП в доларі

3 Хтось з тут присутніх зараз заявляє що курс штучно підтримується? Чи навпаки основна маса тут присутніх переконана що курс свідомо занижений..

А як при заниженому курсі станеться пшик ?



Тому

Коли економісти почнуть хвилюватись про ручне керування курсу в сторону необгрунтованого зміцнення національної валюти - я прислухаюсь до Вас

А поки економісти розповідають про необгрунтоване завищення курсу нацвалюти - Вам прийдеться прислухатись до мене. Ще раз1 У нас ріст ВВП в національній валюті2 У нас ріст ВВП в доларі3 Хтось з тут присутніх зараз заявляє що курс штучно підтримується? Чи навпаки основна маса тут присутніх переконана що курс свідомо занижений..А як при заниженому курсі станеться пшик ?ТомуКоли економісти почнуть хвилюватись про ручне керування курсу в сторону необгрунтованого зміцнення національної валюти - я прислухаюсь до ВасА поки економісти розповідають про необгрунтоване завищення курсу нацвалюти - Вам прийдеться прислухатись до мене. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19701 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:18 Vadim V написав: zРадио написав: zzzzzz написав: Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.



Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.



Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.



Объем книги заявок составил $4,9 млрд.



Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.



В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.Объем книги заявок составил $4,9 млрд.Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.



Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли [u]в валюте на миллиардном масштабе? [/u]Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.



К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.



В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа) Мда... Мне вот просто интересно -на миллиардном масштабе? [/u]Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)

Как вариант - МХП. Как вариант - МХП.

Статки сотні самих багатих людей України в 2018 році в порівнянні з 2017 роком виросли в цілому на 43 відсотки... Статки сотні самих багатих людей України в 2018 році в порівнянні з 2017 роком виросли в цілому на 43 відсотки... Qwerty Повідомлень: 1792 З нами з: 25.02.15 Подякував: 221 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:27 Binimovich написав: Captain Obvious написав: Ну что, возьмемся за сороковник сегодня? лЁгко)



В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50 лЁгко)В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50

Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості. Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості. Qwerty Повідомлень: 1792 З нами з: 25.02.15 Подякував: 221 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:31 Qwerty написав: Binimovich написав: В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50 В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50 Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості. Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.



Underrated but impressive city (Kharkiv)

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2095501122 Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14952 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:37 Qwerty написав: Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості. Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.



Видите, жизнь потихоньку налаживается. Каждый день что-то становится лучше, чище, краше, а с этим и наша жизнь ...

А харьковский русский провокатор ЛАД нам каждый день злобно пророчит из того же Харькова пропасть, мрак и безысходность.

Анализируйте сами. Не доверяйте измышлениям всякой русской ладины. Видите, жизнь потихоньку налаживается. Каждый день что-то становится лучше, чище, краше, а с этим и наша жизнь ...А харьковский русский провокатор ЛАД нам каждый день злобно пророчит из того же Харькова пропасть, мрак и безысходность.Анализируйте сами. Не доверяйте измышлениям всякой русской ладины. Libo 2

Повідомлень: 6621 З нами з: 14.11.11 Подякував: 287 раз. Подякували: 3286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 18:44 Starikan написав:

Underrated but impressive city (Kharkiv)

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2095501122



VIP зал на стадионе в Харькове и сервис лучший, который я видел где-либо в мире. Атомсфера, уют, девочки, буфет, столики, чистота, блеск, напитки, закуска, угощения, обслуживание...

VIP зал на стадионе в Харькове и сервис лучший, который я видел где-либо в мире. Атомсфера, уют, девочки, буфет, столики, чистота, блеск, напитки, закуска, угощения, обслуживание... Libo 2

Повідомлень: 6621 З нами з: 14.11.11 Подякував: 287 раз. Подякували: 3286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6649665066516652> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 29 жов, 2018 19:05 Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1354 , 1355 , 1356

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 13558 1537551

Zebra Пон 29 жов, 2018 17:11 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 246550

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58