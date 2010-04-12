zРадио написав:Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП.
И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Потребители в случае если увеличенные платежи не будут профинансированы заначками от государства не потратят больше на газ и "потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения". Что окажет влияние на все перечисленное выше и добавит внутренних долгов.
budivelnik написав:Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться.
Доморощенные экономисты доставляют Потребители на 32 млрд грн потратят больше на газ, и на 32 млрд (или по крайней мере половину от этого) потратят меньше на еду, одежду/обувь и развлечения. Соответственно, производство снизится, инфляция повысится, а дефлятор уменьшит реальный ВВП. И даже если частично, или полностью увеличенные платежки за газ будут профинансированы заначками, ВВП не вырастет по причине того же роста ИПЦ.
Це я доморощений- чи ти невіглас? Додаткових 32 млрд грн отримають а - продавці газу і витратять ці кошти на нове обладнання скважини... б - державна компанія Нафтогаз , яка цих 32 млрд передасть в держбюджет г - держбюджет отримавши 32 млрд грн додатково витратить їх на субсидії Таким чином а - баланс збережений б - ті хто без субсидій - заплатять 32 млрд більше , ті хто з субсидіями не втратять нічого г - український виробник газу отримає додаткові кошти на збільшення українського газу
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
prodigy написав: а Василю/Либо до какой грани лицемерия продержаться? -один пять лет включает нас в "золотой миллиард" и обещает "молочные реки и к.б" -другой(типа помполит-информатор) рапортует о микроскопических успехах власти
реально, два поца-опиум для народа
Тебе для заметки и руководства в будущем. Один из этих поцев-опиумов, как ты изволил выразиться, есть успешный американский миллионер, работающий на рынке капитала ... Ты плебс рядом с ним по всем параметрам, малообразованный, ограниченный примитив и ничтожество, кусок русского г.
budivelnik написав:А що зрозуміти мою інформацію з минулого тижня - сірої речовини не вистарчає ? 1 Є вирівнювання внутрішньоукраїнських цін до світових. Це вирівнювання а - піднімає ВВП у гривні б - при сталому курсі нацвалюти до долара - піднімає ВВП в доларі 2 Вирівнювання цін не покращує якість життя. хоча й збільшує ВВП у валюті. 3 Підняття ВВП на 2,8% заплановане урядом - це покращення життя ( тобто реальне збільшення випуску продукції)
Звідси висновок що підтверджується статистикою з цього джерела https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік______млн грн___ріст в грн___млн доларів__ріст в доларах___+% 2015_____1979458_____+26,3%_______90615 2016_____2383182_____+20,4%_______93270___+2655_______________2.9% 2017_____2982920_____+20,2%______112154___+18884_____________+20,2% 2018(прогноз)3300000__+20%________120000___+8000______________+7%
Ви ж не будете стверджувати що якість нашого життя збільшилась за 3 роки на 2,9+20,2+7=30% З другого боку- ви ж не будете заперечувати данних Мінфіну ?
Найпростіший приклад Збільшення вартості нашого газу (20 млрд м3) з 6,9 до 8,5 збільшить наше ВВП на 32 млрд грн , або 1,2 млрд доларів - і при цьому не змінить розмір наших боргів , а отже співвідношення борг до ВВП у нас покращиться. ПС Заявки про те що так не можна - нехай йдуть в д.. пяту точку, бо витрати одних(населення) збільшать доходи інших(держава ) а значить і доходи тих хто отримує державну допомогу і при цьому збільшення відбудеться за рахунок того що ціна наблизиться до світової ( але не перевищить її) , а заявки що це штучно- так заявками і залишаться . адже точно так само ми збільшували ціни наших інших товарів зерна/цукру/металу/робочої сили....
ППС А тепер нагадайте мені і собі які були прогнози росту ВВП у 2016,2017,2018 Станом на сьогодні у нас +10% в рік - ніяким азійським тиграм це не снилось.
Ну и смысл переводить номинальное ввп в доллары, и говорить что у нас 10% в год роста при стабильном курсе. Потом хлоп - и весь этот номинально-инфляционный рост при следующем девале окажется пшиком
Ще раз 1 У нас ріст ВВП в національній валюті 2 У нас ріст ВВП в доларі 3 Хтось з тут присутніх зараз заявляє що курс штучно підтримується? Чи навпаки основна маса тут присутніх переконана що курс свідомо занижений.. А як при заниженому курсі станеться пшик ?
Тому Коли економісти почнуть хвилюватись про ручне керування курсу в сторону необгрунтованого зміцнення національної валюти - я прислухаюсь до Вас А поки економісти розповідають про необгрунтоване завищення курсу нацвалюти - Вам прийдеться прислухатись до мене.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zzzzzz написав:Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.
Мда... Мне вот просто интересно - какой субъект предпринимательской деятельности может выдать сегодня 10% годовых прибыли [u]в валюте на миллиардном масштабе? [/u]Госпредприятия в расчет не берем. На небольшом объеме торговля импортом может. А на большом - разве что некоторые с/х предприятия вроде Кернела и ахметовские ГОКи.
К чему это я - обслуживать такие дорогие долги экономика не в состоянии, значит единственным выходом будет перераспределение расходов Бюджета с социалки на финансирование долга. И резать придется конкретно! А впереди целый год предвыборной гонки, значит популизм будет преобладать над здравым смыслом.
В итоге придется привлечь еще больше дорогих денег, и после выборов - либо года 2 политики жесткой экономии, вроде фриза всех социальных выплат 2014-2015 гг, либо дефолт (в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться - проактивная позиция новоизбранной власти о необходимости начать с чистого листа)
Как вариант - МХП.
Статки сотні самих багатих людей України в 2018 році в порівнянні з 2017 роком виросли в цілому на 43 відсотки...
Captain Obvious написав:Ну что, возьмемся за сороковник сегодня?
лЁгко)
В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50
Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.
Binimovich написав:В Одессе возле жд вокзала и на Старосенной площади возле него курс приема бакса неизменный в течение двух месяцев : 27,50
Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.
Qwerty написав:Був на футболі в Харкові, так теж здивувала величезна кількість обмінок з просто фантастичними курсами від 27,05 на купівлю до 29,46 на продаж, причому в багатьох місцях міста. Ну і приємно здивувала чистота в місті, навіть там де багато дерев, то опалого листя під ними вже не було, ну й нова закордонна сучасна комунальна техніка в великій кількості.
Видите, жизнь потихоньку налаживается. Каждый день что-то становится лучше, чище, краше, а с этим и наша жизнь ... А харьковский русский провокатор ЛАД нам каждый день злобно пророчит из того же Харькова пропасть, мрак и безысходность. Анализируйте сами. Не доверяйте измышлениям всякой русской ладины.